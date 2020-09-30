The Matrix 4’ün ertelemesi hakkında konuşan Yahya Abdul Mateen II: 'Uzun bir duraksama olmadığı için şanslıyım'

The Matrix 4, koronavirüs tedbirleri kapsamında verdiği arayı sona erdirerek çalışmalara kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Emmy’de ödüle layık görülen ve devam filminin başrol oyuncularından olan Yahya Abdul Mateen II, verilen koronavirüs arasıyla ilgili konuştu. Orijinal üçlemenin yönetmenlerinden Lana Wachowski'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Matrix 4’ün oyuncu kadrosunda eski filmlerden Keanu Reeves ve Carrie Anne Moss boy gösterecek.

Filmin yeni nesil yıldızlarından biri olması planlanan Yahya Abdul Mateen II, bu süreçle ilgili konuştu. Oyuncu şu sözleri sarf etti:

"Bence Matrix'in prodüksiyonunun durdurulması konusunda diğer filmler gibi uzun bir duraksama olmadığı için yeterince şanslıydım. Kendimi yaratıcı bir ruhta kalabildiğim, süreçte ilerleyebildiğim ve işlemesini sağlayabildiğim için şanslı hissediyorum. Ama bence bu sektör umudu bulduğunda birlikte hayatta kalabiliyor. Bence bu konu sanatçıların harekete geçmesi, geçmişe dönüp bakması, kutularında sahip oldukları şeye bakıp 'İşte bu daha iyisini yapabileceğimiz bir şey. İşte böyle günümüze uyarlayacağız ve daha verimli hale getireceğiz' demeleri gereken bir konu. Umuyorum ki önümüzdeki yıl bu konuda kaliteli işler veren yanıtlar alacağız."

Matrix 4'ün oyuncu kadrosunda Reeves, Moss ve Mateen II'nun yanı sıra Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Jada Pinkett Smith gibi isimler yer alacak. Filmin 1 Nisan 2022 tarihinde sinemalardaki yerini alması planlanıyor.

