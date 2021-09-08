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  4. The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı! The Matrix Resurrections fragman tarihi de belli oldu

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı! The Matrix Resurrections fragman tarihi de belli oldu

08.09.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen The Matrix Resurrections'dan resmi bir tanıtım paylaşıldı. Tanıtımda meşhur kırmızı ve mavi hapları vurgu yapılırken fragmanın ise 9 Eylül'de seyirciyle buluşacağı açıklandı. Film 22 Aralık 2021 tarihinde vizyona girecek.

Hayranlarının uzun yıllardır beklediği The Matrix serisinin yeni filmi. Bir kült haline gelen serinin dördüncü filmi The Matrix: Resurrections ile ilgili tanıtım videosu yayınlandı.

‘WhatIsTheMatrix.com’ isimli interaktif siteye girenleri, filmin ikonikleşmiş kırmızı ve mavi hapları karşılıyor. Bu iki hap arasında seçim yapan izleyiciler, filmle ilgili birbirinden farklı görüntüleri seyretme şansı buluyor.

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Filmden ilk kez paylaşılan görüntülere yer verilen tanıtımda, fragmanın da 9 Eylül’de yayınlanacağı bilgisi paylaşılıyor.

Başrollerinde Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’un yer aldığı The Matrix serisinin son filmi 2003 yılında gösterime girmişti.

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