The Matrix Resurrections (Matrix 4) filminden yeni tanıtımı yayınlandı

İlk filmi 1999'da yayınlanan "The Matrix"in ardından 2003'te yayınlanan "Matrix Revolutions" filmiyle seriye uzun bir ara verilmişti. The Matrix'in, 18 yıl aradan sonra tamamlanan dördüncü filmine dair tanıtım videosu paylaşıldı.

Yapımcı Warner Bros'un yayınladığı yeni tanıtımın adı 'Déjà Vu', yani daha önce yaşamış hissi. Tanıtım filmi, Carrie-Anne Moss'un canlandırdığı Trinity’nin sesinden “Déjà Vu Matrix’te genellikle bir arızadır. Bir şeyi değiştirdiklerinde olur" sözleriyle açıladı. Bu sözler 1999 yapımı orijinal filmde geçiyordu. Bir kara kedinin tıpkı ilk filmde olduğu gibi yine Neo’nun önünden geçtiği yeni filmin tanıtımı, Matrix hayranlarında merak uyandırdı. Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı The Matrix Resurrections, 22 Aralık'ta gösterime girecek.



