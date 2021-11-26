Matrix Resurrections (Matrix 4)’un senaristi konuştu! “Bir devam filmi değil”

Matrix serisi ilk olarak 1999 yılında vizyona girdi ve kısa bir sürede efsane haline gelmeyi başardı. Serinin devamı 2003 yılında birbiri ardına vizyona giren Matrix Reloaded ile Matrix Revolutions filmleriyle sürdürüldü. Uzun bir aranın ardından 24 Aralık’ta Matrix Resurrections (Matrix 4) vizyona girecek. Filmin hayranlarının merakını ise senaristi David Mitchell giderdi.

“NE OLMADIĞINI AÇIKLAYABİLİRİM”

Lana Wachowski ve Aleksandar Hemon ile birlikte filmin senaryosunu yazan Mitchell, ''Size filmin ne hakkında olduğunu söyleyemem ancak ne olmadığını açıklayabilirim.'' dedi.

Filmin, yalnızca seriye eklenen dördüncü bir devam filmi olarak ele alınamayacağını belirten David Mitchell, Matrix Resurrections'ın bağımsız bir film niteliği taşıdığını vurguladı. Mitchell, filmi ''Kesinlikle bir devam filmi değil, kendisinden önce gelen diğer üç Matrix filmini kapsayan özerk bir film. Çok güzel ve tuhaf bir yapım. Ayrıca aksiyon filmlerinde görmediğimiz bazı şeyleri de başarıyor yani gişe rekorları kıran filmlerin kurallarını altüst ediyor'' diyerek açıkladı.



