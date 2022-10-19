MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Doğu Demirkol'un dizisi Doğu'nun 2. sezon çekimleri başladı! Evliya Aykan ve Ege Kökenli de başrollerde

Doğu Demirkol'un dizisi Doğu'nun 2. sezon çekimleri başladı! Evliya Aykan ve Ege Kökenli de başrollerde

19.10.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Doğu Demirkol'un başrolünde oynadığı 'Doğu' dizisinin 2. sezon çekimleri başladı. Doğu Demirkol'un kendi hayatından uyarlanan dizide Evliya Aykan, Ege Kökenli, Banu Fatocan ile Kubilay Tuncer de başrollerde oynuyor. İlk sezonuyla beğeni toplayan Doğu dizisinin yeni sezon çalışmalarından kareler de yayınlandı.

Doğu Demirkol'un dizisi Doğu'nun 2. sezon çekimleri başladı! Evliya Aykan ve Ege Kökenli de başrollerde

Yapımını BKM Mutfak’ın, yönetmenliğini İlay Alpgiray'ın üstlendiği, senaryosunu Doğu Demirkol ile Murat Özsoy'un kaleme aldığı Doğu dizisi yeni sezonuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Doğu Demirkol’un kendi hayat hikayesinden uyarlanan dizinin yeni sezon çekimleri itibariyle başladı.

İLK SEZONUYLA BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Doğu Demirkol’a, Evliya Aykan, Ege Kökenli, Banu Fatocan ile Kubilay Tuncer'in eşlik ettiği dizinin ilk sezonu Mart 2021'de yayınlanmış ve izleyiciden tam not almıştı.

doğu

Doğu, yeni sezon bölümleriyle yakında BluTv'de yayınlanacak.

doğu33

İlker Kaleli İspanyol yapımı Türk Tutkusu dizisinde başrol oynayacak! Güzel oyuncu Maggie Civantos partneri olduİlker Kaleli İspanyol yapımı Türk Tutkusu dizisinde başrol oynayacak! Güzel oyuncu Maggie Civantos partneri oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuzak dizisi ne zaman başlayacak? Tuzak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?Tuzak dizisi ne zaman başlayacak? Tuzak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para... Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...
Dekolteli elbisesini yukarı kaldırıp dans etti! "Hiç olmamış"Dekolteli elbisesini yukarı kaldırıp dans etti! "Hiç olmamış"
Anahtar Kelimeler:
Doğu Demirkol Doğu dizisi Oyuncu İngiliz sterlini dolar fiyatları döviz fiyatları ele euro fiyatları dolar ve euro fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Eve giren polis gerçeği ortaya çıkardı! 'Ceset var sandık'

Eve giren polis gerçeği ortaya çıkardı! 'Ceset var sandık'

SGK harekete geçti! Bildirmeyene 6 bin 400 lira ceza...

SGK harekete geçti! Bildirmeyene 6 bin 400 lira ceza...

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

‘Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım’

‘Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım’

Yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi!

Yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi!

İntihar mektubunda iğrenç detaylar! 'Uyurken çamaşırımı indirip...'

İntihar mektubunda iğrenç detaylar! 'Uyurken çamaşırımı indirip...'

İlginizi Çekebilir

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.