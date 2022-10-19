Doğu Demirkol'un dizisi Doğu'nun 2. sezon çekimleri başladı! Evliya Aykan ve Ege Kökenli de başrollerde

Yapımını BKM Mutfak’ın, yönetmenliğini İlay Alpgiray'ın üstlendiği, senaryosunu Doğu Demirkol ile Murat Özsoy'un kaleme aldığı Doğu dizisi yeni sezonuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Doğu Demirkol’un kendi hayat hikayesinden uyarlanan dizinin yeni sezon çekimleri itibariyle başladı.

İLK SEZONUYLA BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Doğu Demirkol’a, Evliya Aykan, Ege Kökenli, Banu Fatocan ile Kubilay Tuncer'in eşlik ettiği dizinin ilk sezonu Mart 2021'de yayınlanmış ve izleyiciden tam not almıştı.

Doğu, yeni sezon bölümleriyle yakında BluTv'de yayınlanacak.



