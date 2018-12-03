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The Sun'a göre Mesut Özil İnter'e gidiyor!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.12.2018 13:33 | Son Güncelleme

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını Mesut Özil'in Inter'e transfer olabileceğini yazdı.

The Sun'a göre Mesut Özil İnter'e gidiyor!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil için flaş bir iddia ortaya atıldı.

The Sun'da yer alan habere göre, Inter, Arsenal'da son zamanlarda yedek kalan Mesut Özil'e talip oldu. Dalgalanan formuyla eleştiri konusu olan Mesut, Serie A'ya gidebilir.

Mesut'un Arsenal ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mesut Özil, Kuzey Londra derbisinde sakatlığı sebebiyle forma giymedi. Bu sezon Arsenal formasıyla 12 maça çıkan 30 yaşındaki yıldız 4 gol, 1 asist ile oynadı. (Star)

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