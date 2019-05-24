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The Taste jüri üyesi Şemsa Denizsel'in şaşırtan değişimi! Şemsa Denizsel kimdir?

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 24.05.2019 22:47 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en iyi şeflerinden ve son günlerin popüler yemek yarışma programı The Taste Türkiye'de jürilik yapan Şemsa Denizsel'in eski hali görenleri şok etti.

İşte Şemsa Denizsel'in eski hali...

The Taste Jurisi Şemsa Denizsel'in eski halini görenler gözlerine inanamıyor

Fox Tv'nin yeni yarışması The Taste Türkiye'nin jürisi Şemsa Denizsel, 125 kiloyken zayıflamaya karar veriyor ve 60 kiloya yakın veriyor.
İşte Türkiyenin en iyi şeflerinden biri olan Şemsa Denizsel'in zayıflama hikayesi...
Şemsa Denizsel, Ayvalık'ta bir zeytinlik alıyor, o zeytinlik de aklını başından alıyor. Resmen aşık oluyor, kendini onun içinde hayal ediyor.
Doktora gidiyor. Değerleri çok da iyi çıkmıyor. Orada uyarı alıyor. Fark ediyor ki kilolar başına dert olacak.
Denizsel, zayıflamaya karar veriyor ve 60 kiloya yakın kilo veriyor.

ŞEMZA DENİZSEL KİMDİR?

ŞEMZA DENİZSEL KİMDİR?
Denizsel 1967 yılında İstanbul da dünyaya geldi. Avusturya Lisesini bitirdikten sonra ailesine Amerika da aşçılık okuyacağını söylediğinde saçmalama diye tepki aldığını söyleyen Şemsa Denizsel hiç okumak istemediği halde Londra'da Halkla İlişkiler Bölümünde okudu. Okurken bir mutfakta bulaşık yıkadı, patates soydu ve sabahın altısında kalkarak yeşillik yıkadı. Bundan ailesinin haberi olmadı. Bu zamana kadar el bebek gül bebek yetiştirilen Şemsa ellerinin çatladığını söylüyor.
İstanbul'a döndükten sonra 1992 yılında Vizyon Dekorasyon dergisinde işe başladı ve yazı yazmada yeteneksiz olduğunu farketti. Ancak fotoğrafa olan ilgisinden dolayı life style fotoğraf sitilisti oldu. İşini severek yaptığı için uzun yıllar bu sektörde devam etti ve yemek sitilistliği işine yöneldi. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin Burç lokalinde işletmeci olarak görev yaptı. Ardından ortağı ile birlikte Kantin'i açtı.

Burada Yeni İstanbul Mutfağı adı altında yemekler yaparak 18 yıl insanlara hizmet etti. Yemekleri ile kısa sürede meşhur oldu. Akşam evinde yemek yapamayan veya misafir geldiğinde misafirini güzel ağırlamak isteyenlerin tercih ettiği ve evlere servis yapan bir formda işlerini büyüttü.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde konferans vererek insanları sağlıklı yemekler konusunda bilinçlendiriyor.
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