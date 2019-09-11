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The Umbrella Academy’nin kadrosuna yeni isimler katıldı

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SİNEMA TV  | 11.09.2019 17:20 | Son Güncelleme

Sevilen seri The Umbrella Academy, yeni sezona kadrosunu genişleterek devam edecek.

The Umbrella Academy’nin kadrosuna yeni isimler katıldı

Gerard Way tarafından yazılıp Gabriel Bá tarafından çizilen, Dark Horse Comics’in yayınladığı Eisner ödüllü popüler çizgi romandan uyarlanan The Umbrella Academy, ikinci sezon onayını kapmayı başarmıştı. Dizinin oyuncu kadrosunda Ellen Page ile beraber Robert Sheehan, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Colm Feore ve Mary J. Blige gibi isimler yer alıyor. Dizinin ikinci sezonuna yeni isimler katıldı. Dizinin kadrosuna katılan yeni isimler şöyle: Ritu Arya, Yusuf Gatewood ve Marin Ireland. Ritu Arya, “Humans”daki performansıyla biliniyor. Yusuf Gatewood ise Amazon dizisi “Good Omens”de Raymond karakterine hayat vermişti.

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The Umbrella Academy, 1989 yılında aynı gün dünyaya gelen ve esrarengiz bir mucit tarafından süper kahraman olarak yetiştirilen yedi kardeşin Dünya’yı kurtarmak için yıllar sonra yeniden bir araya gelmesini anlatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
The Umbrella Academy Ritu Arya Yusuf Gatewood Marin Ireland

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