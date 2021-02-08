The Walking Dead 10. sezondan bir fragman daha yayınlandı

The Walking Dead 10. sezon kalan 6 bölümden yeni bir fragman daha yayınlandı. 10 yılı geride bırakan fenomen diziyle birlikte zombi türü yeniden popülerlik kazanmaya başladı. Kısa bir fragman olsa da daha önce yayınlanan videolarda olduğu gibi Negan ve Maggie arasındaki olaylar hakkında biraz daha ipucu veriyor.

6 bölümlük kısa sezon aslında onuncu sezonun devamı olacak ve hikâyeyi on birinci sezona daha iyi bağlayacak. Bu 6 bölümün 28 Şubat'ta başlaması bekleniyor.

Dizinin final sezonu olan 11. sezon da bu yılın sonlarında yayınlanacak. Dizinin şu ana kadar yayınlanan tüm bölümleri ise Netflix'te bulunuyor.



