Yeni John Wick denilen Nobody filminden fragman yayınlandı

Yeni John Wick olarak adlandırılan ve merakla beklenen Nobody filminden fragman yayınladı. Super Bowl sırasında yayınlanan aksiyonuyla dikkatleri üzerine çekti. Filmin başrolünde Breaking Bad ve Better Call Saul’un Saul Goodman’ı olarak tanınan Bob Odenkirk yer alıyor.

NOBODY HAKKINDA

Nobody filminde John Wick’vari bir aksiyonun içerisine çekiliyor. Filmin senaryosunu John Wick serisinin yaratıcılarından Derek Kolstad kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Ilya Naishuller oturuyor.

Filmin yapımcılığını John Wick, Deadpool 2, Atomic Blonde filmlerinin yönetmeni David Leitch üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Bob Odenkirk’e Christopher Lloyd, Connie Nielsen, Colin Salmon gibi isimler eşlik ediyor.

NOBODY KONUSU

Bob Odenkirk, filmde Hutch Mansell karakterini canlandırıyor. Bir kadını taciz eden adamlara müdahale eden Mansell, kendisini bir uyuşturucu baronunun hedefi buluyor. Evini bastıklarında Mansell korkup çekilen ve bir kenara sinen, sessiz bir aile babasıdır. Yaşadığı travma sonrası bir utanç bozukluğu Mansell’in içinde uzun süredir soğumuş olan birtakım duyguları tekrardan alevlendirir. Bu olayın ardından intikam arayışına giren Mansell, bu ölümcül oyunda ailesini de riske atmaktadır.

Bob Odenkirk’lü Nobody, 2 Nisan’da vizyona girmesi planlanıyor.

