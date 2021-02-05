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Game of Thrones’un yazarı ağır konuştu! 'Pislikler yüzünden...'

05.02.2021 10:55 | Son Güncelleme:
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Game of Thrones’un yazarı ağır konuştu! 'Pislikler yüzünden...'

Unutulmaz dizi Game of Thrones’un kitap serisinin yazarı yeni kitabı Kış Rüzgarları için pandemi döneminde yüzlerce sayfa kaleme aldığını söyledi.

Game of Thrones (GOT) evreninin yaratıcısı George R.R. Martin, yeni kitabı Kış Rüzgarları (The Winds of Winter) için tarih vermeme nedenini açıkladı: Bunu her yaptığımda internetteki pislikler tahmini bir söz olarak kabul ediyor ve tarihi geçirdiğimde beni çarmıha germeyi dört gözle bekliyor. Söyleyeceğim tek şey umutlu olduğum.

Pandemi tecridinden yararlanıp Kış Rüzgarları (The Winds of Winter) adlı yeni kitabı üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran Game of Thrones (GOT) evreninin yaratıcısı George R.R. Martin, 2020'de kitabın yüzlerce sayfasını kaleme aldığını açıkladı.

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"KİTABA BAŞLADIĞIMDAN BERİ GEÇİRDİĞİM EN İYİ SENE"

2 Şubat'ta bloğunda bir açıklama yapan Martin, "Kitaba başladığımdan beri geçirdiğim en iyi sene. Neden mi? Bilmiyorum. Belki tecritten. Ya da sadece şanslıydım" dedi.

Martin, bu sözlerin ardından kitabın tatmin edici bir sona ulaşması için yüzlerce sayfa daha yazması gerektiğini belirtti ve şöyle devam etti:

Umarım 2021 bunun içindir. Ne zaman bitireceğim konusunda hiçbir tahminde bulunmayacağım. Bunu her yaptığımda internetteki pislikler tahmini bir söz olarak kabul ediyor ve tarihi geçirdiğimde beni çarmıha germeyi dört gözle bekliyor. Söyleyeceğim tek şey umutlu olduğum.

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