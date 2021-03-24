The Walking Dead dizisinin yaratıcısı Robert Kirkman filmle ilgili ilk kez açıklama yaptı

The Walking Dead'in yaratıcısı Robert Kirkman, baş kahraman Rick Grimes'ın filmde bambaşka bir forma kavuşacağını dile getirdi. Kirkman’ın açıklamalarında dizinin filmden çok farklı olacağına ilişkin detaylar hayranlarını heyecanlandırdı.

Kirkman, ComicBook'a verdiği röportajda filme ve diziyle arasındaki farklara dair konuştu. Kirkman film için, "Bence dizi daha çok bir grup, filmse daha çok bir Rick hikayesi. Dolayısıyla Rick'e karakter olarak daha fazla odaklanmanın ve onunla daha fazla şey yapmanın gerçekten harika olduğunu düşünüyorum. Bence çok farklı bir TWD hikayesi olacak ve bu gerçekten heyecan verici" ifadelerini kullandı.



