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The Walking Dead dizisinin yaratıcısı Robert Kirkman filmle ilgili ilk kez açıklama yaptı

Seray Üstün Seray Üstün
24.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11.sezonuyla seyirciye veda edecek olan The Walking Dead dizisinin yaratıcısı Robert Kirkman projenin film aşaması için kolları sıvadı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan The Walking Dead dizisi beyaz perdeye uyarlanmak için gün sayıyor. Kirkman, filmin diziden çok daha farklı olacağını aktardı.

The Walking Dead dizisinin yaratıcısı Robert Kirkman filmle ilgili ilk kez açıklama yaptı

The Walking Dead'in yaratıcısı Robert Kirkman, baş kahraman Rick Grimes'ın filmde bambaşka bir forma kavuşacağını dile getirdi. Kirkman’ın açıklamalarında dizinin filmden çok farklı olacağına ilişkin detaylar hayranlarını heyecanlandırdı.

Kirkman, ComicBook'a verdiği röportajda filme ve diziyle arasındaki farklara dair konuştu. Kirkman film için, "Bence dizi daha çok bir grup, filmse daha çok bir Rick hikayesi. Dolayısıyla Rick'e karakter olarak daha fazla odaklanmanın ve onunla daha fazla şey yapmanın gerçekten harika olduğunu düşünüyorum. Bence çok farklı bir TWD hikayesi olacak ve bu gerçekten heyecan verici" ifadelerini kullandı.

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