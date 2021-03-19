Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. The Walking Dead setinde ölen dublörün ailesine ödenecek olan tazminat kararı iptal edildi

The Walking Dead setinde ölen dublörün ailesine ödenecek olan tazminat kararı iptal edildi

Seray Üstün Seray Üstün
19.03.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Walking Dead'in çekimlerinde ölen dublor John Bernecker'in ailesine ödenecek olan 8,6 milyon dolar (51 milyon TL) tazminat için iptal kararı çıktı.

The Walking Dead setinde ölen dublörün ailesine ödenecek olan tazminat kararı iptal edildi

The Walking Dead dizisinin 2017 yılındaki sekizinci sezon çekimleri sırasında gerçekleşen kazada, Bernecker bir dövüş sahnesini canlandırıyordu ve bir binadan düşerek 7 metre aşağıdaki bir koruyucu yastığa inmesi gerekiyordu. Bernecker'in parande atarken beklenmedik şekilde sol eliyle korkuluğu tutması düşüş yönünü değiştirdi ve duvara doğru geri gelmesine yol açarak balkonun altına düşmesine neden oldu.Bernecker, yastığın merkezinden 3 metre uzakta, beton zemine kafa üstü düştü. Dublör hastanede geçirdiği iki günün ardından hayatını kaybetti.

kaza

Mahkeme, 2017'de sette düşerek ölen The Walking Dead dizisi dublörü John Bernecker'in ailesine 8,6 milyon dolar (51 milyon TL) tazminat ödenmesi kararı aldı. Toplamda 6 gün boyunca savunma ve tanıklıkların dinlendiği davada, kazayı gösteren bir video kaydının incelemesi yapıldı.

Tazminata dair verilen jüri kararı temyiz mahkemesi tarafından reddedildi. Georgia Temyiz Mahkemesi, dublör John Bernecker'in ebeveynleri tarafından açılan hukuk davalarının İşçi Tazminatı Yasası tarafından engellendiğine karar verdi.

Jason Statham, Antalya’daki çekimlerden paylaştıJason Statham, Antalya’daki çekimlerden paylaştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
Ünlü yönetmenden Türkiye itirafı! Ünlü yönetmenden Türkiye itirafı!
Mezopotamya'nın gizemi: Şanlıurfa BalıklıgölMezopotamya'nın gizemi: Şanlıurfa Balıklıgöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sakalları yüzünden yıllarca dışlandı! Cesareti övgü topladı

Sakalları yüzünden yıllarca dışlandı! Cesareti övgü topladı

First Lady olmaya hazırlanıyor!

First Lady olmaya hazırlanıyor!

Bir kişiye dokununca elektrik çarpması neden olur?

Bir kişiye dokununca elektrik çarpması neden olur?

Muhtemelen resimdeki kelebeği göremeyeceksiniz

Muhtemelen resimdeki kelebeği göremeyeceksiniz

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Güzellik algısını yıktı! Sosyal medyanın ilham kaynağı oldu

Güzellik algısını yıktı! Sosyal medyanın ilham kaynağı oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samimi itiraf! ‘İkinci kez yapmak işkence’

Samimi itiraf! ‘İkinci kez yapmak işkence’

Moda devinin varisini öldürttü! Cezaevinden milyoner çıktı

Moda devinin varisini öldürttü! Cezaevinden milyoner çıktı

Bu heykelin hikayesi sizi derinden sarsacak!

Bu heykelin hikayesi sizi derinden sarsacak!

Diğer Haberler

Jason Statham, Antalya’daki çekimlerden paylaştı

Jason Statham’dan özel Türkiye pozları! O şehre hayran oldu

Viola Davis First Lady dizisinde Michelle Obama’yı canlandırmaya hazırlanıyor

First Lady olmaya hazırlanıyor!

Ünlü yönetmen Guy Ritchie Türkiye’ye övgü dolu sözler sarf etti!

Ünlü yönetmenden Türkiye itirafı!

Bollywood yıldızı Aamir Khan sosyal medyayı bırakmasının gerçek sebebini açıkladı

Bollywood yıldızı gerçek sebebi sonunda açıkladı

‘Baba’ filmiyle duygusal bir dokunuş! İşte ilk fragman

‘Baba’ filmiyle duygusal bir dokunuş! İşte ilk fragman

Christopher McQuarrie, 'Görevimiz Tehlike 7'den öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

'Görevimiz Tehlike 7'den öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.