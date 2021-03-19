The Walking Dead setinde ölen dublörün ailesine ödenecek olan tazminat kararı iptal edildi

The Walking Dead dizisinin 2017 yılındaki sekizinci sezon çekimleri sırasında gerçekleşen kazada, Bernecker bir dövüş sahnesini canlandırıyordu ve bir binadan düşerek 7 metre aşağıdaki bir koruyucu yastığa inmesi gerekiyordu. Bernecker'in parande atarken beklenmedik şekilde sol eliyle korkuluğu tutması düşüş yönünü değiştirdi ve duvara doğru geri gelmesine yol açarak balkonun altına düşmesine neden oldu.Bernecker, yastığın merkezinden 3 metre uzakta, beton zemine kafa üstü düştü. Dublör hastanede geçirdiği iki günün ardından hayatını kaybetti.

Mahkeme, 2017'de sette düşerek ölen The Walking Dead dizisi dublörü John Bernecker'in ailesine 8,6 milyon dolar (51 milyon TL) tazminat ödenmesi kararı aldı. Toplamda 6 gün boyunca savunma ve tanıklıkların dinlendiği davada, kazayı gösteren bir video kaydının incelemesi yapıldı.

Tazminata dair verilen jüri kararı temyiz mahkemesi tarafından reddedildi. Georgia Temyiz Mahkemesi, dublör John Bernecker'in ebeveynleri tarafından açılan hukuk davalarının İşçi Tazminatı Yasası tarafından engellendiğine karar verdi.



