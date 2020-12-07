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'Dönüşü muhteşem olacak' demişti! The Walking Dead filmi için iddialı açıklama

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 07.12.2020 16:14 | Son Güncelleme:
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'Dönüşü muhteşem olacak' demişti! The Walking Dead filmi için iddialı açıklama

The Walking Dead dizisinin ana kahramanı Rick Grimes’a odaklanacak olan yeni The Walking Dead filmleri hakkında konuşan Scott M. Gimple, filmlerin her şeye rağmen sadece sinemalarda gösterileceğini söyledi.

AMC’nin sevilen zombi dizisi The Walking Dead’in film uyarlamaları hakkında uzun süren bir sessizlikten sonra peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. The Walking Dead dizisinin yapımcısı, filmlerin de içerik sorumlusu olan Scott M. Gimple geçtiğimiz günlerde iddialı bir açıklama yaparak “Dizinin bir bölümünü yapmak 8 günümüzü alıyor ancak film yapmak bambaşka bir şey ve muhteşem olacak.” demişti.

THE WALKİNG DEAD FİLMLERİ SİNEMADA GÖSTERİLECEK

Scot M. Gimple yeni bir açıklama daha yaparak üçleme olarak planlanan serinin sadece sinemalarda gösterileceğini söyledi. Hollywood Reporter’a konuşan Gimple, pandemi şartlarının bahara doğru olumlu yönde düzeleceğini düşündüğünü söyledi. Yaptıkları projenin çok özel olduğunu dile getiren Gimple sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bahara doğru ilerlerken, potansiyel olarak kalıcı bir şekilde daha iyi hale gelen şeylerden bahsediyor olacağız. Umarım gelecek yazın sonunda insanlar tekrar sinemalara gidiyor, birlikte çığlık atarak kadar gülüyor, birlikte patlamış mısır yiyor ve büyük bir ekranın önünde harika şeylerle bir kez daha birbirimizin arkadaşlığından keyif alıyor oluruz. Bunun bir parçası olmayı umuyoruz."

Rick Grimes filmiyle ilgili bildiğimiz tek şey Andrew Lincoln’ün başrolde olacağı. Senaryo, prodüksiyon takvimi veya vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

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