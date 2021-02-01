The Walking Dead filminin müjdesini Negan verdi

The Walking Dead dizisinin Andrew Lincoln tarafından canlandırılan baş kahramanı Rick Grimes'ın merkezde olduğu The Walking Dead filminden dev müjdeyi dizide Negan’ı canlandıran Jeffrey Dean Morgan verdi.

Aktörün söylediklerine göre, merkezde Rick Grimes'ın yer aldığı Walking Dead filmi bu baharda çekime başlayacak gibi görünüyor.

THE WALKİNG DEAD 11. SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Jeffrey Dean Morgan, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla, The Walking Dead final sezonu senaryo okumalarının başladığını espirili bir dille duyurdu.



