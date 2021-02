Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

DİZİNİN ADI: INVENTING ANNA

New York Magazine'de yayınlanan makaleden temel alınarak geliştirilen Inventing Anna dizisinde Anna Delvey'i Ozark, Maniac ve Sin City: A Dame to Kill For'da gördüğümüz Julia Garner canlandıracak. Ayrıca daha önce Orange is the New Black'te izlediğimiz Laverne Cox ile Oz ve The Mentalist'te gördüğümüz Terry Kinney de dizide yer alacak isimlerden.

Inventing Anne dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak ve 2021 yılında seyircilerin beğenisine sunulacak. Dizinin net yayın tarihi henüz bilinmiyor.