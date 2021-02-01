Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Asıl adı Anna Sorokin olan ama kendisini Anna Delvey olarak tanıtan ABD’nin en ünlü dolandırıcılarından olan kadının hikayesi için Netflix, 320 bin dolar ödedi. Anna Sorokin, kendisine 68 milyon dolarlık bir miras kaldığını söyleyerek bankaları, otelleri ve çeşitli zengin insanları dolandırmıştı.

ANNA SOROKİN’İN HİKAYESİ NETFLİX’TE

Netflix'in bu dizi projesi için Anna Sorokin'e ödediği bedel belli oldu: 320 bin dolar. Yakın dönemin en bilinen ve adı duyulan dolandırıcılarından bir tanesi olan Sorokin'in hayatını Netflix dizisi olarak izleyeceğiz.

2017 yılında tutuklanan Anna Sorokin, Netflix'ten gelen paranın 199 bin dolarını dolandırdığı bankalara, 24 bin dolarını ise aldığı cezalara ödeyecek. Citibank'a 70 bin dolar ödemeyi kabul eden Sorokin, City National Bank'e 100 bin dolar, avukatlarına ise 75 bin dolarlık ödeme gerçekleştirdi.

Yakalandıktan sonra çıktığı duruşmada 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Anna Sorokin'in Şubat 2021'de erken tahliyesine karar verilmişti. Sorokin'in cezası onandıktan sonra kararı temyize götürmüştü. Bir hukuk profesörü olan Dmitriy Shaknevich'e göre temyiz, mahkeme kararını bozarsa Sorokin'in aldığı cezaların temizlenme ihtimali bulunuyor.