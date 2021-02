Matrix 4’ün sır gibi saklanan ismi bir paylaşımla ortaya çıktı

Keanu Reeves’in yıllar sonra yeniden Carrie-Anne Moss ile bir araya geldiği Matrix efsanesi Matrix 4 filmiyle geri dönüyor. Filmin senaryosu gibi adı da sır gibi saklanıyordu. Matrix 4'ün sır gibi saklanan ismi, film setinde çalışan makyaj sanatçısının Instagram paylaşımında ortaya çıktı.

Filmin prodüksiyon ekibinde bulunan makyaj sanatçısı Shunika Terry, Instagram üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla Matrix 4'ün ismi ortaya çıkardı. Terry, yaptığı paylaşımı kısa süre sonra sildi ancak ilgili fotoğrafı yukarıda veya aşağıdaki tweet'te görebilirsiniz.

Titles of The #Matrix4 has leaked online by the makeup artist who worked with the cast. The new sequel will bring back at least two dead characters to the Matrix. The Title explains a lot about what we can expect from the movie#MatrixResurrection #Matrix4https://t.co/gRfOTh5XCv pic.twitter.com/St44iPqA5M