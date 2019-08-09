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The Walking Dead'in 10. sezonundan ilk kareler geldi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 09.08.2019 14:51 | Son Güncelleme

6 Ekim'de başlayacak 10. sezon öncesinde The Walking Dead'in yeni sezonundan fotoğraflar yayınlandı.

6 Ekim'de 10. sezonuyla ekrana geri dönmeye hazırlanan The Walking Dead'in yeni sezonundan ilk kareler geldi. Macera kaldığı yerden devam ediyor.

Fotoğraflar önemli karakterlerin çoğuna yer verirken aynı zamanda yeni oyuncular Thora Birch'ü ve Kevin Carroll'ı da içeriyor. The Whisperers grubunu merkezine almaya devam eden The Walking Dead'in ikinci uzantısının hazırlıkları devam ederken diğer yandan Rick Grimes'lı ilk film de hazırlanıyor. The Walking Dead, gelecek sezonunda Michonne karakterine veda edecek, Maggie'nin ise sezonun bir noktasında geri dönmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
The Walking Dead AMC

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