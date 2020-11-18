The Walking Dead’in Negan'ı yeşil ışık yaktı

The Walking Dead disizine girişi olaylı olan Jeffrey Dean Morgan’ın canlandırdığı Negan karakteri Abraham ve Glenn’i meşhur beyzbol sopasıyla öldürerek pek çok izleyeni şoke etmişti.

Dünyanın pek çok yerinde izleyicileri ekranlara kilitleyen The Walking Dead oyuncusu Jeffrey Dean Morgan, Negan karakterine odaklanacak yeni bir diziye dair konuştu.

Zombi dizisinin 10. sezonunun finali koronavirüs pandemisi nedeniyle verdiği aranın ardından 4 Ekim’de hayranların karşısına çıkmıştı.

THE WALKİNG DEAD’DE NELER OLACAK?

The Walking Dead 9. ve 10. sezonlar boyunca Negan açısından pek çok kişinin mümkün olmadığını düşündüğü bir şey gerçekleşmişti: Bağışlanma. Fısıldayanlar’ın arasında sızarak onların liderini öldüren Negan’dı. Ayrıca Fısıldayan Savaşı’nın sona ermesinde etkili olan da Negan’dı.

Dolayısıyla Negan’ın bundan sonra nelerle karşılaşacağı hayranların merakla beklediği soruların başında geliyor.

Twitter’da kullanıcılardan biri Morgan’a Negan’ı konu alacak bir dizinin hala mümkün olup olmadığını sorduğunda ünlü oyuncu buna dair kesin bir şey söylemese de kapıyı açık bırakmıştı.