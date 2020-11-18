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The Walking Dead’in Negan'ı yeşil ışık yaktı

18.11.2020 11:18 | Son Güncelleme:
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The Walking Dead’in Negan'ı yeşil ışık yaktı

The Walking Dead dizisinin yıldız oyuncusu Jeffrey Dean Morgan, Negan'a odaklanacak yeni bir dizi için yeşil ışık yaktı.

The Walking Dead disizine girişi olaylı olan Jeffrey Dean Morgan’ın canlandırdığı Negan karakteri Abraham ve Glenn’i meşhur beyzbol sopasıyla öldürerek pek çok izleyeni şoke etmişti.

Dünyanın pek çok yerinde izleyicileri ekranlara kilitleyen The Walking Dead oyuncusu Jeffrey Dean Morgan, Negan karakterine odaklanacak yeni bir diziye dair konuştu.

Zombi dizisinin 10. sezonunun finali koronavirüs pandemisi nedeniyle verdiği aranın ardından 4 Ekim’de hayranların karşısına çıkmıştı.

THE WALKİNG DEAD’DE NELER OLACAK?

The Walking Dead 9. ve 10. sezonlar boyunca Negan açısından pek çok kişinin mümkün olmadığını düşündüğü bir şey gerçekleşmişti: Bağışlanma. Fısıldayanlar’ın arasında sızarak onların liderini öldüren Negan’dı. Ayrıca Fısıldayan Savaşı’nın sona ermesinde etkili olan da Negan’dı.

Dolayısıyla Negan’ın bundan sonra nelerle karşılaşacağı hayranların merakla beklediği soruların başında geliyor.

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Twitter’da kullanıcılardan biri Morgan’a Negan’ı konu alacak bir dizinin hala mümkün olup olmadığını sorduğunda ünlü oyuncu buna dair kesin bir şey söylemese de kapıyı açık bırakmıştı.

Morgan muhtemel diziye dair şu ifadeleri kullanmıştı:

Göreceğiz. Hiçbir kapının kapalı olmadığını düşünmek istiyorum. Anlatacak birçok hikayesi olan harika bir karakter. Ama yine de The Walking Dead’de yapılacak çok şey var! Hala pek çok bölüm çekilecek. Şu anda bunun için heyecanlıyım!

Her ne kadar buna dair herhangi resmi bir açıklama olmasa da oyuncunun açıklaması ihtimalin olduğuna işaret ediyor.

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