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The Walking Dead’in yıldızı dizide eşi ve oğluyla birlikte rol alacak

11.04.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Walking Dead dizisinin oyuncusu Jeffrey Dean Morgan, eşinin ardından oğlunun da ekibe dahil olacağını açıkladı. Jeffrey Dean Morgan, oğlunun dizide yer alacağı için "çok heyecanlı" olduğunu söyledi.

The Walking Dead’in yıldızı dizide eşi ve oğluyla birlikte rol alacak

The Walking Dead'in sevilen karakteri Negan'ı canlandıran Jeffrey Dean Morgan, eşinin ardından oğlunun da zombi dizisinin kadrosuna katılacağını açıkladı. Dizinin 10. sezonunun "Here's Negan" isimli bölümünde ünlü oyuncunun eşi Hilarie Burton Morgan, Lucille karakterini canlandırmıştı.

Comicbook'un haberine göre çiftin oğlu Agustus Morgan da The Walking Dead'in 11. sezonunda yer alacak.

THE WALKİNG DEAD FİNAL SEZONU ÇEKİMLERİ BAŞLADI

24 bölümden oluşacak final sezonunun çekimleri ABD'nin Georgia eyaletinin Senoia kentinde halihazırda devam ediyor. "The Late Late Show with James Corden" isimli programa katılan Morgan şu ifadeleri kullandı:

11 yaşındaki oğlum Gus Morgan 5. bölümde öne çıkan bir zombi olacak. Sette olabilmek için Kovid testi yaptırıyor. Çok heyecanlı. Bugün zombi makyajı yaptığımız son anı hatırladım. O bir zombi olacak, her şeyi yaptıracak ve dizide küçük, havalı bir rol oynayacak. Ona en son zombi makyajı yaptığımızda aynadaki yansımasına bakıp kendinden geçerek gülmüştü.

Morgan ayrıca şunları söyledi:

Bu birkaç yıl önceydi, bu yüzden bu sefer gülmekten bayılmamasını umuyorum çünkü makyaj kapsamlı ve havalı olacak. Ama çok heyecanlı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 10. sezonun 6 bonus bölümü kısıtlı bir ekiple çekilmişti.

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