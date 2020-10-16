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The Witches’dan kamera arkası görüntüsü paylaşan Anne Hathaway tanınmaz halde

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Yeni filmi The Witches’dan kamera arkası görüntüleri paylaşan Anne Hathaway’in değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

The Witches filminin başrol oyuncusu Oscar ödüllü Anne Hathaway değişimiyle herkesi çok şaşırttı. Yeni fantastik komedi filmi The Witches'ın (Cadılar) kamera arkası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Hathaway'in "Bir cadı sana ne yaptı?" başlıklı paylaşımında, rol arkadaşları Octavia Spencer ve Stanley Tucci'nin de yer aldığı görüldü.

37 yaşındaki oyuncu, paylaşımı ile filmin 22 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacağını müjdeledi. Octavia Spencer, filmde cadılarla karşılaşan genç bir çocuğun büyükannesini oynuyor.

Standley Tucci ise otel yöneticisi Mr. Stringer karakterini canlandırıyor. Filmde cadıların gerçek olduğunu keşfeden bir çocuğun hikayesini anlatıyor.

THE WITCHES KONUSU

7 yaşındaki çocuk Norveçli büyükannesi ile birlikte büyük bir sırrı keşfeder. Yıllardır haklarında birçok şeyi masallardan öğrendiği cadılar aslında gerçektir. Onlar anlatılanların aksine kel kafalarını saklamak için peruk takan ve ayak parmakları olmayan normal insanlar gibi giyinen cadılardır.

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