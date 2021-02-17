Thierry Henry Bournemotuh ile anlaşmak üzere...

Championship'te 6. sırada olan Bournemouth, Şubat ayı başında teknik direktör Jason Tindall'ı göndermiş onun yerine ise geçici olarak Jonathan Woodgate'i getirmişti. İngiliz medyasındaki haberlere göre; Bournemouth yönetimi Frank Lampard ve John Terry'le de görüşmelerde bulundu ancak son olarak Thierry Henry'de karar kıldı.

Bournemouth Championship'te son 8 maçının sadece 1'ini kazanabilmişti. Şu anda takımın başında bulunan Woodgate'in de Manchester United ve Real Madrid kariyeri bulunuyor.

