SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Thierry Henry Bournemotuh ile anlaşmak üzere...

Thierry Henry Bournemotuh ile anlaşmak üzere...

17.02.2021 19:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Thierry Henry Bournemotuh ile anlaşmak üzere...

Arsenal efsanesi Thierry Henry İngiltere'ye geri dönüyor. Başarılı futbol adamının Championship ekiplerinden Bournemouth ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

Championship'te 6. sırada olan Bournemouth, Şubat ayı başında teknik direktör Jason Tindall'ı göndermiş onun yerine ise geçici olarak Jonathan Woodgate'i getirmişti. İngiliz medyasındaki haberlere göre; Bournemouth yönetimi Frank Lampard ve John Terry'le de görüşmelerde bulundu ancak son olarak Thierry Henry'de karar kıldı.

Bournemouth Championship'te son 8 maçının sadece 1'ini kazanabilmişti. Şu anda takımın başında bulunan Woodgate'in de Manchester United ve Real Madrid kariyeri bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu! Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu!
Real Madrid'de transfer hedefi Kylian Mbappe ya da Erling Haaland!Real Madrid'de transfer hedefi Kylian Mbappe ya da Erling Haaland!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Mert Hakan Yandaş için Galatasaray iddiası!

Mert Hakan Yandaş için Galatasaray iddiası!

Fenerbahçe'ye Pelkas müjdesi

Fenerbahçe'ye Pelkas müjdesi

Eski Fenerbahçeli Galatasaray'da

Eski Fenerbahçeli Galatasaray'da

Nihat Özdemir açıkladı! Maçlar seyircili oynanacak mı?

Nihat Özdemir açıkladı! Maçlar seyircili oynanacak mı?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak iddia!

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak iddia!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, linç yedi

İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, linç yedi

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Milli yıldıza dünya devi talip oldu iddiası

Milli yıldıza dünya devi talip oldu iddiası

Diğer Haberler

Ronaldinho, Türkiye'ye geliyor!

Ronaldinho, Türkiye'ye geliyor!

Thierry Henry Bournemotuh ile anlaşmak üzere...

Thierry Henry bombası!

Real Madrid'de transfer hedefi Kylian Mbappe ya da Erling Haaland!

Real Madrid'de transfer hedefi Kylian Mbappe ya da Erling Haaland!

IFFHS, Cüneyt Çakır'ı 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçti

Cüneyt Çakır'ı 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi

İran Ligi'nde kullanılan taç atışı sosyal medyada viral oldu!

Tüm dünya bu taç atışını konuşuyor!

Real Madrid'de Sergio Ramos ayrılıyor

Real Madrid'de Sergio Ramos ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.