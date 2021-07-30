THK Başkanı'nın sözleri Demet Akalın'ı çıldırttı! "Yazık günah bize"

Türkiye genelinde orman yangınları devam ederken, Türk Hava Kurumu’nun (THK) yangın söndürme araçlarının kullanılamaması da gündemde.

Konuyla ilgili olarak CNN Türk'te katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan THK kayyum heyeti başkanı Cenap Aşçı, yangınlar sırasında düğüne gittiğini açıkladı. Bu açıklamayı gören Demet Akalın çileden çıktı.

Aşçı, "Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı. Akalın bu ifadeleri paylaşarak "Sabahtan beri Türkiye yanıyor. Bizim de özel bir durumumuz var. İstifa... Yazık günah bize" dedi.

Akalın daha sonra ise "Niye her defasında biz onarmaya çalışıyoruz" diyerek isyan etti.





