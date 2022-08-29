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THK Üniversitesinden eski rektör Ünsal Ban hakkında açıklama:

29.08.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Rektörlük görevinden ayrılmasından sonra hakkında THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Osman Yıldırım ve üniversite çalışanlarıyla birlikte THK Üniversitesini zarara uğratmaktan dolayı çok sayıda dava açılmıştır" - "Yapılan yargılamalar sırasında faillerden Ünsal Ban ve Nevin Yörük'ün fiillerin işlendiği tarihte rektör ve rektör yardımcısı sıfatını haiz olması nedeniyle soruşturmalar YÖK'e intikal ettirilmiştir"

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesince, eski rektör Ünsal Ban hakkında üniversiteyi zarara uğratmaktan açılan çok sayıda dava olduğu, bunların Ban'ın ilgili tarihlerde rektör olmasından dolayı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) intikal ettirildiği bildirildi.

THK Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, eski rektör Ban hakkında devam eden birçok dava ve soruşturmanın olduğu vurgulandı.

Ban'ın, 2010'da üniversite kurmak isteyen THK Başkanı Osman Yıldırım'a yardımcı olduğu belirtilen açıklamada, 7 Eylül 2010'da kurulan THK Havacılık Vakfında 7 Şubat 2014'e kadar yönetim kurulu üyeliği yaptığı, 2011'de THK Üniversitesinin kurulmasından sonra rektör olarak 2015'e kadar görev aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, THK Üniversitesinin eski Mütevelli Heyet Başkanı Osman Yıldırım ve eski Rektörü Ban'ın usulsüzlüklerinin bir haber sitesinde yayımlanmasının ardından iddiaların suç ihbarı sayıldığı kaydedildi.

Rektörlük görevinden ayrılmasından sonra Ban hakkında, Yıldırım ve üniversite çalışanlarıyla beraber THK Üniversitesini zarara uğratmaktan çok sayıda dava açıldığına dikkat çekilen açıklamada, fiillerin işlendiği tarihte Ban'ın rektör, Nevin Yörük'ün de rektör yardımcısı olmasından dolayı soruşturmaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) intikal ettirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Ban hakkında devam eden davalardan bazılarının, THK Başkanlığınca üniversiteye devredilen arsanın usulsüzce inşaata açılması ve yapılan dairelerin üçte bir fiyatına emlakçıya toptan satılması, mütevelli heyetinin bilgisi olmadan karar defterine eklemeler yaptırılarak 2012'de rektör maaşının 100 bin liraya çıkartılması ve haksız maaş alınması, 2013 ve 2014'te üniversitenin tanıtımı ve reklamı için yapılan harcamalar arasında 619 bin 500 liralık mükerrer ödemenin bulunması, 2012-2014'te üniversite personeli dahi olmayan çalışanların birçok yakını ve akrabasının Seyahat Yönergesi'ne aykırı olarak defalarca yurt dışı seyahatlere gönderilmesi ve giderlerin üniversiteden ödetilmesi gibi konuları kapsadığı bildirildi.

Açıklamada, Ünsal Ban hakkında davaların THK Üniversitesi Hukuk Müşavirliği tarafından takip edildiği de vurgulandı.

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