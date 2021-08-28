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Thodex reklamlarında oynayan ünlüler hakkında suç duyurusu

28.08.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thodex vurgununda yeni gelişme yaşandı. Reklamlarında oynayan ünlüler hakkında mal varlıklarının incelenmesi istendi.

Thodex reklamlarında oynayan ünlüler hakkında suç duyurusu

108 milyon dolarlık vurgun yaptıktan sonra kayıplara karışan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Fatih Faruk Özer ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Yapılan ihbar doğrultusunda Türkiye’deki kız arkadaşıyla görüştüğü ileri sürüldü. Suç duyurusu dilekçesine göre, Özer’in kız arkadaşı Thodex’in reklamlarında oynayan ünlü isimlerden biriydi. Thodex merkez binasının olduğu rezidansta oturuyordu. Şüpheli isimlerden binaya girip çıkan kişinin tespit edilmesi istendi.

GÖRÜŞME KAYITLARI İNCELENECEK

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Thodex'i büyütmek için büyütmek için çekiliş yapmış ve ünlü isimleri reklam yüzü olarak kullanmıştı. Çok sayıda ünlü isim kripto para vurgunun merkezi olan Thodex için objektif karşısına geçmişti.

CNN Türk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu dilekçesinde Thodex kripto para borsasının reklamlarında oynayan ünlüler ve ‘bu borsaya paranızı yatırın’ diyen ekonomistin banka hesaplarının incelenmesi istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay Özge Ulusoy Thodex
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