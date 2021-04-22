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Thodex vurgun için birbirinden ünlü isimleri kullanmış!

22.04.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasası yerli borsa Thodex skandalı ile çalkalanırken, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, pek çok ünlü kadını da vurgun için kullandığı ortaya çıktı.

Thodex vurgun için birbirinden ünlü isimleri kullanmış!

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla Tayland'a kaçtığı iddia ediliyor. Şirket ise 4-5 gün sürecek bakım çalışması nedeniyle işlemlerin durduğu iddiasında bulunurken, Avukat Üsame Ceran şirket sahibi Özer hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

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BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER

Thodex'in reklam kampanyası için Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi isimlerle çalışması sosyal medyada olay oldu.

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SUÇ DUYURUSU

Kripto para borsası Thodex’in işleme kapanmasının ardından avukat Üsame Ceran, şirket sahibi Faruk Fatih Özer hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan suç duyurusunda bulundu. Avukat Ceran, dilekçesinde, Özer hakkında gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanmasının önemli olduğunu açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Şahin Deren Talu Ebru Şallı Mine Tugay Özge Ulusoy Pınar Deniz Simge Sağın Thodex
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Atı alan avrupayı geçti.

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