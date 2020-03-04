Thomas Bach'tan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları açıklaması

İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan IOC İcra Kurulu Toplantısı'nın ardından 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ilişkin açıklamada bulunan Bach, "Sizi temin ederim ki toplantıda 'iptal' ya da 'erteleme' kelimeleri dahi kullanılmadı. Toplantı gündemimizde böyle bir şey yoktu. Tamamen oyunların hazırlıklarına odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.
Oyunların tarihte ilk kez bu tip sorunlarla karşılaşmadığını hatırlatan Bach, "Rio 2016'da Zika virüsü, Moskova 1980 ve Los Angeles 1984'te boykot tartışmaları, Münih 1972'de terör saldırısı, Montreal 1976'da Afrika boykotu vardı. Ancak 1896'dan bu yana oyunlar sadece iki Dünya Savaşı nedeniyle iptal edildi" değerlendirmesinde bulundu.
(AA)
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