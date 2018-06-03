SPOR

Thomas Müller'den Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a destek!

ALMANYA HABERLERİ  | 03.06.2018 22:36 | Son Güncelleme

Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Bayern Münih'in futbolcusu Thomas Müller, Türk kökenli takım arkadaşları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın milli takımın önemli parçaları olduğunu söyledi.

Thomas Müller'den Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a destek!

Müller, "Welt am Sonntag" gazetesine verdiği röportajda, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmelerini değerlendirdi.

Konunun milli takım kampının ilk günlerinde konuşulduğunu ve iki oyuncunun takım içinde görüşlerini ifade ederek soruları yanıtladığını belirten Müller, "İkisinin de kesinlikle arkasındayız. Onlar takımımızın önemli parçalarıdır." ifadesini kullandı.

PARTNERMetal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...Metal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...
Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'ta kaldıKaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'ta kaldı
Robert Lewandowski Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini bildirdiRobert Lewandowski Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini bildirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
thomas müller ilkay gündoğan mesut ozil

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye transferinin yıldönümüyle ilgili paylaşım geldi

Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye transferinin yıldönümüyle ilgili paylaşım geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe kongresinde oy kullanmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe kongresinde oy kullanmadı

Fikret Orman'dan Talisca için olay sözler!

Fikret Orman'dan Talisca için olay sözler!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Thomas Müller'den Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a destek!

Thomas Müller'den Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a destek!

Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'ta kaldı

Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'ta kaldı

Robert Lewandowski Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini bildirdi

Robert Lewandowski Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini bildirdi

Çağlar Söyüncü: Atletico Madrid'de oynamak isterim!

Çağlar Söyüncü: Atletico Madrid'de oynamak isterim!

Kenan Karaman: Süper Lig'den teklif aldım

Kenan Karaman: Süper Lig'den teklif aldım

Arturo Vidal 10 yıl hapis cezası alabilir

Arturo Vidal 10 yıl hapis cezası alabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.