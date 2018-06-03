Thomas Müller'den Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a destek!

Müller, "Welt am Sonntag" gazetesine verdiği röportajda, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmelerini değerlendirdi.
Konunun milli takım kampının ilk günlerinde konuşulduğunu ve iki oyuncunun takım içinde görüşlerini ifade ederek soruları yanıtladığını belirten Müller, "İkisinin de kesinlikle arkasındayız. Onlar takımımızın önemli parçalarıdır." ifadesini kullandı.
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