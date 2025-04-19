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Thomas Reis: Hedefimiz üçüncülüğü korumak

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.04.2025 18:47
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Bizim takım olarak kesinlikle hedefimiz üçüncü sırada bulunmuş olduğumuz sırayı korumak ve bu şekilde devam etmek” dedi.

Thomas Reis: Hedefimiz üçüncülüğü korumak

Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Alanyaspor maçı öncesi Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. 3 maçtır istemedikleri sonuçlar aldıklarını belirten Thomas Reis, “Planımız her hafta olduğu gibi bu hafta da güçlü taraflarımızı özellikle geliştirmekle birlikte eksikliklerimizi gidermeye yönelik yapmış olduğumuz antrenmanlardı. Son dönemlerde istemediğimiz kötü sonuçlar aldığımızı biliyoruz. Ancak hedefimiz bu saatten sonra son 6 maç için işleri yoluna koymak. Önceden göstermiş olduğumuz performansı tekrardan bu 6 maçta göstermek. Son 6 maç kaldı. 4-5 takımla yarış içerisindeyiz. Biz de kendi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Lig bitiminde de nerede tamamlayacağımızı göreceğiz” diye konuştu.

'HEDEFİMİZ ÜÇÜNCÜLÜĞÜ KORUMAK'

Hedeflerinin ligdeki üçüncülük sırasını korumak olduğunu ifade eden Reis, “Benim için maç maç gitmek önemli. Şimdi tamamen bir sonraki karşılaşmaya odaklanmış durumdayız. Evet son maçlarda istemediğimiz sonuçları aldık ve geri kalan maçlarda ise, ligin geri kalan kısmında ise kesinlikle çok daha iyi bir performans göstermek istiyoruz. Evet Galatasaray'a karşı oynadık son maçımızı da ve çok iyi bir rakibe karşı oynadık. Zor bir karşılaşmaydı. Alanya ve Bodrum maçları da kesinlikle zor olacaktır. Çünkü küme düşme hattında ya da hattına yakın olmaları hasebiyle o karşılaşmalarda kesinlikle zor geçecektir. Bizim de çok iyi bir savaş vermemiz gerekiyor. Biz takım olarak kesinlikle hedefimiz üçüncü sırada bulunmuş olduğumuz sırayı korumak ve bu şekilde devam etmek” dedi.

Sözleşmesinin 1 yıl daha devam ettiğini belirten Reis, “Şu an açıkçası bu konuyla alakalı konuşmanın doğru bir zaman olduğu düşüncesinde değilim. Evet sözleşmemi zaten biliyorsunuz 1+1 şeklinde bir sözleşmem var ve sözleşmem devam ediyor. Burada olduğum için öncelikle çok mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Önemli olan ligi iyi bir yerde bitirmek. Tabi sezon başında beklentiler farklıydı. Şimdi ise beklentiler çok daha yüksek ve bizim de hedefimiz kesinlikle bu hayalleri ki çok yaklaşmışken bu hayalleri gerçekleştirmek. Bu dediğim gibi bizim için önemli olan bu güzel yerde bitirmek. Bizim için bir sonraki karşılaşmayı da bir sonraki maçı kazanmak da çok çok önemli. Mümkünse 3’üncü sırada bitirmek istiyoruz ligi. Lig bittikten sonra tabii gelecek seneyle alakalı konuşabiliriz. Son oynamamız gereken 6 karşılaşma var ve almamız gereken puanlar var. Tabii alacağımız puanlarla da umarım son oynamış olduğumuz 3 karşılaşmadan almış olduğumuz mağlubiyetleri unutabiliriz diye ümit ediyorum” şeklinde konuştu. (DHA)

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