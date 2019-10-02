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Thomas Tuchel: Böyle bir atmosfer beklemiyorduk, daha fazla defans yaptık

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 02.10.2019 00:52 | Son Güncelleme

Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek grupta 2'de 2 yapan PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel, oyunculardan Gueye ve Kimpembe açıklamalarda bulundular.

Thomas Tuchel: Böyle bir atmosfer beklemiyorduk, daha fazla defans yaptık

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi maçı sonrası konuştu.

Maçı değerlendiren Alman teknik adam, "İlk dakikadan itibaren iyi bir başlangıç yaptık ama ilk yarıda gol atmayı unuttuk. İkinci golü de bulmamız gereken bir maçtı. Tüm oyuncular sonuna kadar iyi çaba sarf etti." dedi.

"EN İYİ MAÇIMIZ DEĞİLDİ"

Performanslarını yeterli bulmayan Tuchel, "En iyi maçımız mıydı? Hayır. Ama 3 puanı aldık ve gruptan çıkmak için önemli bir adım attık. Galatasaray'a karşı her zamankinden daha fazla savunma yaptığımızı söyleyebilirim. Şampiyonlar Ligi'nde bazen buna ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Komple bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum" yorumunu yaptı.

"BU AMBİYANSTA ÇOK ŞANSINIZ YOK, BU KADARINI BEKLEMİYORDUM"

"Devre arasında oyuncuların öz güvenini tazeledim." diyen Alman antrenör, "Galatasaray'a karşı özgüven olmadan şansınızın çok olmadığını bu ambiyans ile görüyoruz. Daha önce söylenmişti ama atmosfer inanılmazdı, böylesini beklemiyordum" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

GUEYE: OLAĞANÜSTÜ BİR ATMOSFER VARDI

Paris Saint Germain'in Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendiği maç sonrası İdrissa Gueye açıklamalarda bulundu.

İdrissa Gueye: ''Gerçekten olağanüstü bir atmosfer. Bu tür ortamlarda oynamak büyük keyif. Aynı zamanda zorluk teşkil ediyor ama ona rağmen kazandık. Konsantrasyonumuzu kaybetmedik ve 3 puanı aldık. Ekip olarak, takım olarak iyi bir iş çıkardık, ben de üzerime düşeni yapmaya çalıştım. Deplasmanda gol yemediğimiz için zor da olsa sonuca ulaşabildik. Brugge de iyi bir takım, Real Madrid ile berabere kaldılar. Onlara karşı da iyi hazırlanmak istiyoruz.'' dedi.

KIMPEMBE: TRİBÜNLER İNANILMAZ ISINDI

Paris Saint-Germain'in yıldızı Presnel Kimpembe, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi maçı sonrası yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu konuştu

Türk Telekom Stadyumu'ndaki atmosferle ilgili konuşan Kimpembe, "Buna benzer stadyumlarda oynamak oldukça zor. İyi bir ortam vardı. Tribünler inanılmaz ısındı. Böyle bir atmosferde kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"DEVRE ARASINDA KONUŞTUK"

Maçı da değerlendiren Fransız stoper, "Devre arasında aramızda konuştuk. Tüm detayları size veremem. Amacımız kazanmak ve golü atmaktı. Bazen 1 gol buna yetiyor. Amacımız sadece kazanmaktı. Bu bir takım işi." dedi.

"FALCAO'YU TANIMAMAK İMKANSIZ"

Radamel Falcao'nun savunmasıyla ilgili gelen soruya ise Kimpembe, "Falcao'yla da zaman zaman karşı karşıya geldik. Onu zaten önceden tanımamız imkansız." cevabını verdi ve sözlerini noktaladı.

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