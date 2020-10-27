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Thomas Tuchel: Galatasaray atmosferi beklerdim

FRANSA HABERLERİ  | 27.10.2020 22:30 | Son Güncelleme

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Başakşehir maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.

Thomas Tuchel: Galatasaray atmosferi beklerdim

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve oyunculardan Presnel Kimpembe, Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile oynayacakları maçın öncesinde konuştu.

Türk taraftarların takımları için önemine değinen Tuchel, "Normalde Galatasaray maçındaki atmosferi beklerdim. Türk insanının tutkusunu biliyorum ama böyle olmayacak tabii ki. Taraftarları ve atmosferi deli gibi özlesem de oynayabildiğimiz için mutlu olmalıyız. Türkiye Ligi şampiyonu karşısında kalitemizi ve kendimize olan güvenimizi ispatlamak istiyoruz." dedi.

TÜRKİYE - FRANSA GERİLİMİ

Fransa ile Türkiye arasındaki siyasi gerilimle ilgili ne düşündüğü sorulan Tuchel, "Takımla bu konuda konuşmadım. Biz sadece sporcu değiliz, hepimiz bu dünyada uyum içinde yaşamalıyız. Zor bir atmosfer var şu anda. Bu konuyu düşüneceğiz ama ana konsantrasyonumuz sportif olacak. Şampiyonlar Ligi'nde başarılar kazanmaya devam edeceğimizi kanıtlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tuchel, gruptaki ilk maçta sahalarında Manchester United'a kaybetmelerinin kendileri için hayal kırıklığı olduğunu belirterek, "Geçen hafta ligde kazandık, gösterdikleri iyi performans için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her zaman heyecanlıyız, moralimiz yüksek. Grupta ikinci maçı oynayacağız, henüz puanımız yok. Manchester maçı umarım bize yapılmış son uyarı olur. Türkiye Ligi şampiyonu karşısında, bu sağlam takım karşısında kazanarak kendimize olan güvenimizi ispatlamak istiyoruz. Manchester yenilgisine rağmen biz buraya neler yapabileceğimizi göstermek için geldik." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ TEHLİKEDE HİSSETMİYORUM"

Alman teknik adam, "Sportif direktör Leonardo ile aranızda bir gerginlik var mı? Kovulma tehlikesi hissediyor musunuz?" sorusuna ise, "Hayır kendimi tehlikede hissetmiyorum. Bir antrenör hiçbir zaman sonuçlardan korkmamalı. Biz takımımızı hazırlamaya devam edeceğiz, bunun dışındaki konular beni ilgilendirmiyor." yanıtını verdi.

KIMPEMBE: "ELEŞTİRİ HER ZAMA OLUR"

Fransız futbolcu Presnel Kimpembe ise her maçta daha iyi bir performans göstermek için çalıştıklarını söyledi.

Manchester United yenilgisinin kendileri için üzücü olduğunu aktaran Kimpembe, "Ben de daha iyi bir performans sergileyebilirdim. Ben her zaman çok çalışıp daha iyi performans sergilemeye çalışacağım. Eleştiriler her zaman olacaktır. Pandemi nedeniyle hepimiz zorlu bir süreçten geçtik. 22 Haziran'da antrenmanlara tekrar başladık. Salgın süreci kimse için iyi olmadı. Ligimiz durdu, 3-4 ay evimizde kaldık, hemen ardından Şampiyonlar Ligi maçları oynadık ve milli takıma gittik. Futbola geri döndüğümüz için mutluyuz. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"SİYASİ KONULAR İŞİMİZ DEĞİL"

Kimpembe, "Türkiye ile Fransa arasındaki diplomatik kriz sizi nasıl etkiliyor?" sorusuna ise, "Hayır bizi hiç etkilemedi. Bizler bir futbolcuyuz, bu maçı oynamamıza UEFA izin verdi, dolayısıyla işimize odaklanıyoruz. Siyasi konular bizim işimiz değil. Hiçbir gerginlik hissetmedik." yanıtını verdi.

Kimpembe son olarak ise kaptanlığın kendisine verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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