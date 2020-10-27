Thomas Tuchel: Galatasaray atmosferi beklerdim

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve oyunculardan Presnel Kimpembe, Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile oynayacakları maçın öncesinde konuştu.

Türk taraftarların takımları için önemine değinen Tuchel, "Normalde Galatasaray maçındaki atmosferi beklerdim. Türk insanının tutkusunu biliyorum ama böyle olmayacak tabii ki. Taraftarları ve atmosferi deli gibi özlesem de oynayabildiğimiz için mutlu olmalıyız. Türkiye Ligi şampiyonu karşısında kalitemizi ve kendimize olan güvenimizi ispatlamak istiyoruz." dedi.

TÜRKİYE - FRANSA GERİLİMİ

Fransa ile Türkiye arasındaki siyasi gerilimle ilgili ne düşündüğü sorulan Tuchel, "Takımla bu konuda konuşmadım. Biz sadece sporcu değiliz, hepimiz bu dünyada uyum içinde yaşamalıyız. Zor bir atmosfer var şu anda. Bu konuyu düşüneceğiz ama ana konsantrasyonumuz sportif olacak. Şampiyonlar Ligi'nde başarılar kazanmaya devam edeceğimizi kanıtlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tuchel, gruptaki ilk maçta sahalarında Manchester United'a kaybetmelerinin kendileri için hayal kırıklığı olduğunu belirterek, "Geçen hafta ligde kazandık, gösterdikleri iyi performans için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her zaman heyecanlıyız, moralimiz yüksek. Grupta ikinci maçı oynayacağız, henüz puanımız yok. Manchester maçı umarım bize yapılmış son uyarı olur. Türkiye Ligi şampiyonu karşısında, bu sağlam takım karşısında kazanarak kendimize olan güvenimizi ispatlamak istiyoruz. Manchester yenilgisine rağmen biz buraya neler yapabileceğimizi göstermek için geldik." ifadelerini kullandı.