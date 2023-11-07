SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maç öncesi açıkladı! "Galatasaray o takıma çok benziyor!"

Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maç öncesi açıkladı! "Galatasaray o takıma çok benziyor!"

07.11.2023 16:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü haftasında Galatasaray, yarın Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak. Bu müsabaka öncesi Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, yarınki UEFA Şampiyonlar Ligi maçında çok güçlü ve tempolu bir Galatasaray beklediğini söyledi.

"G.SARAY, ATALANTA'YI HATIRLATIYOR"

2023-10-24T162606Z_1823009497_UP1EJAO19NGAK_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-GAL-BAY-REPORT

Tuchel, Galatasaray ile yarın oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Allianz Arena'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Yarın çok güçlü, son derece yoğun bir Galatasaray bekliyorum. Bana biraz birkaç yıl önceki Atalanta Bergamo takımını hatırlatıyor. O dönem çok iyi çıkış yapan herkes için zor bir takım olmuşlardı." dedi.

"YOĞUN VE ZOR BİR MAÇ OLACAK"

2023-10-24T162615Z_876660361_UP1EJAO19NPAL_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-GAL-BAY-REPORT

İstanbul'daki ilk maçtan ders çıkarmak için yeterince sorun yaşadıklarını anlatan Tuchel, "Galatasaray çok güçlüydü. Çok yoğun ve cesur oynuyorlardı. İlk 70 dakika boyunca forvet savunması yaptılar, çok koştular ve biz de çok fazla baskıya dayanmak zorunda kaldık. Hassasiyete, topa sahip olma konusunda harekete ve iyi yapılanmaya ihtiyacımız var. Ayrıca Dortmund maçındaki hücum süreçlerini de yanımıza almak istiyoruz. Yoğun ve zor bir maç bekliyorum." diye konuştu.

"VERİMLİLİĞİMİZ SAYESİNDE KAZANDIK"

2023-10-24T171143Z_98989764_UP1EJAO1BRHC6_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-GAL-BAY-REPORT

Alman teknik adam ilk maçta gergin olup olmadıklarının sorulması üzerine, "Gergin değildik ama hata yapmaya meyilli olduğumuz çok yoğun bir maçtı. Galatasaray topla ve topsuz alanda son derece yüksek bir tempoda oynadı. İkinci yarı çok daha iyiydik, daha iyi geçiş hücumları yaptık. Daha sonra verimliliğimiz sayesinde maçı kazanmayı başardık. Tabii ki şanslıydık da. Şampiyonlar Ligi'nde bildiğim şey deplasman maçlarının zor olduğu. Kalite gittikçe birbirine yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

"RAKİP TARAFTARLAR ÇOK FAZLA OLACAK"

2023-10-24T171154Z_1315916946_UP1EJAO1BRSC7_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-GAL-BAY-REPORT

Yarınki maçta Galatasaray'ın büyük taraftar desteğine sahip olmasını beklediğini kaydeden Tuchel, "Klasik ev sahipliğimizde olan bir maç olmayacak. Çok sayıda taraftar rakibimize destek verecek. Topa sahip olduğumuzda çok fazla hareket etmemiz ve geçiş oyunumuzu ne zaman sahaya yansıtacağımıza dair iyi kararlar vermemiz gerekecek. Yoğun ve dengeli bir maç bekliyoruz ve sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaleci Manuel Neuer'in yarın takımda forma giyecek olmasını da değerlendiren Tuchel, "Olağanüstü iyi gidiyor. Böyle devam ederse kesinlikle en üst seviyesine tekrar ulaşacaktır. Bize istikrar ve sakinlik veriyor, tavırlarıyla liderlik ediyor ve etrafındaki oyuncuları daha iyi hale getiriyor." şeklinde konuştu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Neuer'den Icardi itirafı!Neuer'den Icardi itirafı!
Vincenzo Montella, Real Madrid kampını ziyaret etti!Vincenzo Montella, Real Madrid kampını ziyaret etti!
Trabzonspor'un Kupa'daki rakibi belli olduTrabzonspor'un Kupa'daki rakibi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Thomas Tuchel bayern galatasaray şampiyonlar ligi UEFA atan ligi maçın da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.