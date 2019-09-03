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Thuraya X5 Touch’ın fiyatı görenleri hayrete düşürüyor

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TEKNOLOJİ  | 03.09.2019 08:52 | Son Güncelleme

Uydu telefonu üreten Thuraya firması geçtiğimiz aylarda Android ile çalışan X5 Touch modelini tanıtmıştı. 5.2 inç büyüklüğünde Full HD ekran ile gelen telefon; kamu görevlerini, hükümet projelerini, enerji projelerini, kurumsal iletişimi ve STK dağıtımlarını da içeren bir dizi sektörde sık sık karasal kapsama sahasına giren ve çıkan kullanıcılara hitap ediyordu.

Thuraya X5 Touch’ın fiyatı görenleri hayrete düşürüyor

Tüm Google servislerini barındıran telefon IP67 standardı ve MIL 810 G / F standartları ile maksimum koruma sağlıyor. L-Band uydu ağının yanında GSM 2G / 3G / 4G / LTE bağlantılarını da destekleyen telefon, çift SIM ile kullanılabiliyor. Eşzamanlı SAT ve her zaman açık GSM özellikleri ile dikkat çeken telefon, GPS, BeiDou ve Glonass ile konumda maksimum doğruluk sunuyor.

Thuraya-X5-Touch

11 saate kadar konuşma süresi sunan telefon 100 saate kadar da bekleme süresi vadediyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 625 yonga seti ve 2 GB RAM’den alan telefon 16 GB dahili depolama birimine sahip.

Her kesime hitap etmeyecek olan bu telefon Turkcell’de tam 15.500 TL‘den satışa sunulmuş durumda. Yani bu telefon için Türkiye’nin en pahalı telefonu diyebiliriz. Tarifeye ek 6 ay taksitle ayda 2.924 TL ödeyerek de alabileceğiniz telefonun stoklarının anında bittiğini belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
thuraya x5 touch anroid

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