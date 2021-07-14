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THY Avrupa Ligi fikstürü açıklandı

14.07.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki derbi heyecanı 12 ve 28. haftalarda yaşanacak. Türk derbisine, 25 Kasım'da Fenerbahçe Beko, 3 Mart'ta ise Anadolu Efes ev sahipliği yapacak.

THY Avrupa Ligi fikstürü açıklandı

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2021-22 sezonunun fikstürü belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonun ilk hafta maçları 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde oynanacak. Takımların 34'er maç oynayacağı normal sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak. Organizasyonda mücadele edecek diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ise Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırlayacak.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki derbi heyecanı 12 ve 28. haftalarda yaşanacak. Türk derbisine, 25 Kasım'da Fenerbahçe Beko, 3 Mart'ta Anadolu Efes ev sahipliği yapacak.

Normal sezonun 8 Nisan'da tamamlanacağı ligde, puan tablosunun ilk 8 sırasındaki ekipler çeyrek finale yükselecek. THY Avrupa Ligi 2021-22 sezonu ilk hafta programı şöyle:

30 EYLÜL PERŞEMBE:

Monaco (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Bayern Münih (Almanya)

AX Armani Exchange Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya)

Real Madrid (İspanya) - Anadolu Efes

1 EKİM CUMA

Unics Kazan (Rusya) - Zenit (Rusya)

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız (Sırbistan)

LDLC ASVEL (Fransa) - Zalgiris (Litvanya)

Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)

Barcelona (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya)

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