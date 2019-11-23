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THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes zirve yarışını sürdürdü

İSPANYA HABERLERİ  | 23.11.2019 10:24 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nde 10. hafta geride kalırken İspanya'nın Barcelona takımı averajla liderliğini sürdürdü.

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes zirve yarışını sürdürdü

THY Avrupa Ligi'nde 10. hafta geride kalırken, Anadolu Efes zirve yarışını sürdürdü. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda onuncu hafta maçları tamamlandı.

Sezona iyi başlayan son finalistlerden Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaştı. Müsabakayı 81-76 kazanan lacivert-beyazlı ekip, 8. galibiyete ulaştı ve averajla 2. sıradaki yerini korudu.

Avrupa Ligi'nde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe Beko, Fransa'nın ASVEL takımına konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 88-72 kazanarak 3. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, bu galibiyetle 18 takımlı ligde averajla 16. sıraya yükseldi.

Lider Barcelona ise sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 96-73 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

HAFTANIN SONUÇLARI:

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Zalgiris (Litvanya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 59-61

ALBA Berlin (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 80-99

AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Anadolu Efes: 76-81

Valencia (İspanya) - Khimki (Rusya): 89-84

Bayern Münih (Almanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 75-87

ASVEL (Fransa) - Fenerbahçe Beko: 72-88

Barcelona (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 96-73

Baskonia (İspanya) - Zenit (Rusya): 70-60

Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 97-81

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Anahtar Kelimeler:
thy avrupa ligi İspanya barcelona anadolu efes

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