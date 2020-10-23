THY Avrupa Ligi'nde bir maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Organizasyondan yapılan açıklamada, 30 Ekim Cuma günkü karşılaşmanın, Kovid-19 vakası görülen ALBA Berlin takımında uygulanan karantina sebebiyle oynanamayacağı belirtildi.
Müsabakanın daha sonra açıklanacak ileri bir tarihte yapılacağı kaydedildi.THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı değiştirilerek, maçların 3 kez ertelenmesine imkan sağlanmıştı.
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