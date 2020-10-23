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  4. THY Avrupa Ligi'nde bir maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi

THY Avrupa Ligi'nde bir maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.10.2020 17:00 | Son Güncelleme

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanması gereken AX Armani Exchange Milan-ALBA Berlin maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

THY Avrupa Ligi'nde bir maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Organizasyondan yapılan açıklamada, 30 Ekim Cuma günkü karşılaşmanın, Kovid-19 vakası görülen ALBA Berlin takımında uygulanan karantina sebebiyle oynanamayacağı belirtildi.

Müsabakanın daha sonra açıklanacak ileri bir tarihte yapılacağı kaydedildi.THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı değiştirilerek, maçların 3 kez ertelenmesine imkan sağlanmıştı.

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