SPOR

THY Euroleague’de ikinci haftanın MVP'si Vasilije Micic

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 12.10.2019 16:09 | Son Güncelleme

THY Euroleague’in ikinci haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic seçildi.

THY Euroleague’de ikinci haftanın MVP'si Vasilije Micic

THY Euroleague’de ikinci haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman ekibi ALBA Berlin'i uzatmalar sonunda 106-105 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyette büyük rol oynayan Sırp basketbolcu Vasilije Micic, haftanın MVP’si seçildi. Micic, mücadeleyi 23 sayı, 13 asist, 4 top çalma ve 3 ribaund ile tamamladı.

25 yaşındaki basketbolcu, bu performansı ile 32 verimlilik puanı aldı. Sırp basketbolcu, kariyerinde ikinci kez haftanın MVP'si seçildi.

Yine ezber bozdu! Altından daha kıymetliYine ezber bozdu! Altından daha kıymetli
'Önemli bir galibiyet aldık''Önemli bir galibiyet aldık'
Efes uzatmada güldü, siftah yaptı!Efes uzatmada güldü, siftah yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
THY Euroleague anadolu efes Vasilije Micic

En Çok Okunan Haberler

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Cengiz Ünder'e çirkin tepki

Cengiz Ünder'e çirkin tepki

A Milli Takım'da Emre Belözoğlu şoku

A Milli Takım'da Emre Belözoğlu şoku

Beşiktaş başkan adayından transfer bombası

Beşiktaş başkan adayından transfer bombası

Enver Cenk Şahin'e sürpriz teklif

Enver Cenk Şahin'e sürpriz teklif

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Alnının akıyla-teriyle,haketti, helal olsun...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY Euroleague’de ikinci haftanın MVP'si Vasilije Micic

İkinci haftanın MVP'si Vasilije Micic

Ergin Ataman: Önemli bir galibiyet aldık

'Önemli bir galibiyet aldık'

Efes uzatmada güldü, siftah yaptı!

Efes uzatmada güldü, siftah yaptı!

Kızılyıldız 68 - 56 Fenerbahçe Beko (THY Euroleague)

F.Bahçe Euroleague'de yine kayıp

THY Euroleague’de ilk haftanın MVP'si Mike James

İlk haftanın MVP'si Mike James

THY Euroleague’in ilk haftası Türk takımları 2’de 0

İlk haftada 2’de 0 çektik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.