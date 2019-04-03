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THY Euroleague'de normal sezon sona eriyor

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 03.04.2019 10:16 | Son Güncelleme

THY Euroleague'in 30. ve son haftası 4 Nisan Perşembe günü başlayacak ve cuma günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Mücadelelerin ardından ise play-off turuna kalan 8 takım ve eşleşmeler kesinleşecek.

THY Euroleague'de normal sezon sona eriyor

THY Euroleague'de 30. ve son hafta heyecanı 4 Nisan Perşembe günü ve 5 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta oynanacak müsabakaların ardından play-off'a kalan 8 takım ve eşleşmeler belli olacak. Haftanın açılışında CSKA Moskova ile Saski Baskoina karşılaşacak.

Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecekken, Fenerbahçe de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv ile oynayacak. Darüşşafaka ise Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşılaşacak. Normal sezon Barcelona Lassa - Khimki Moskova maçı ile sona erecek.

THY Euroleague'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

4 NİSAN PERŞEMBE

21.20.00 CSKA Moskova - Saski Baskonia SAD
20.30 Anadolu Efes - EA7 Olimpia Milano
21.00 Panathinaikos - Buducnost Podgorica
22.00 Real Madrid - Zalgiris Kaunas

5 NİSAN CUMA

21.20.45 Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX Tel Aviv
21.00 Bayern Münih - Gran Canaria
21.30 Olympiakos - Darüşşafaka
22.00 FC Barcelona Lassa - BC Khimki Moskova

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Anahtar Kelimeler:
THY Euroleague Fenerbahçe anadolu efes Darüşşafaka

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