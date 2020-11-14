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THY Euroleague'de Türk takımlarından 2'de 1

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 14.11.2020 12:15 | Son Güncelleme

THY Euroleague'in 8. haftasında Anadolu Efes, Panathinaikos'u 80-77 mağlup ederken, Fenerbahçe Beko ise Barcelona'ya 97-55 yenildi.

THY Euroleague'de Türk takımlarından 2'de 1

THY Euroleague'de 8. hafta ertelenen 1 maç hariç tamamlandı. Bu hafta Türk takımları oynadıkları karşılaşmalarda 1 galibiyet çıkardı.

ÖZET | Panathinaikos - Anadolu Efes maç sonucu: 77-80ÖZET | Panathinaikos - Anadolu Efes maç sonucu: 77-80

Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'u 80-77 mağlup ederek üst üste 3. toplamda da 4. galibiyetini elde etti. Efes, bu maçla birlikte rakibini dış sahada 14 yıl aradan sonra mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe ise İspanya'da Barcelona'ya 97-55'lik skorla yenildi ve 4. mağlubiyetini aldı.

THY Euroleague'de bu hafta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

CSKA Moskova: 89 - Baskonia Vitoria Gasteiz: 86
Olympiakos: 75 - ALBA Berlin: 71
Maccabi Tel Aviv: 85 - Zalgiris Kaunas: 57
FC Barcelona: 97 - Fenerbahçe: 55
Kızılyıldız: 67 - Real Madrid: 73
Panathinaikos: 77 - Anadolu Efes: 80
Bayern Münih: 90 - Valencia Basket: 79
Asvel Lyon-Villeurbanne: 53 - Zenit Saint Petersburg: 66
Khimki - Olimpia Milano: Ertelendi

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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