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ÖZET | Panathinaikos - Anadolu Efes maç sonucu: 77-80

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 14.11.2020 08:31 | Son Güncelleme

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımını 80-77 mağlup ederek 4. galibiyetini aldı.

ÖZET | Panathinaikos - Anadolu Efes maç sonucu: 77-80

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos OPAP'ı 80-77 yendi. Başkent Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 22-21 önde geçen Panathinaikos OPAP, soyunma odasına 40-36 üstün gitti.

Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic'in ev sahibi takımdan daha fazla skor ürettiği üçüncü periyotta öne geçen ve son çeyreğe 59-54 üstün giren lacivert-beyazlılar, son dakikaları çekişmeli geçen maçı 80-77 kazanmasını bildi. 33 sayıyla oynayan Micic, karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Yunan temsilcisinde ise Shelvin Mack 18 sayı kaydetti.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 7. maçında 4. galibiyetini elde etti. İki maçı eksik Panathinaikos OPAP, 4. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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