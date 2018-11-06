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THY Euroleague Final-Four'unun biletleri tükendi

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 06.11.2018 21:27 | Son Güncelleme

THY Euroleague'de Final-Four heyecanı şimdiden başladı! Euroleague'den yapılan açıklamada İspanya'da oynanacak Final-Four maçlarının biletlerinin tükendiği belirtildi.

THY Euroleague Final-Four'unun biletleri tükendi

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde yapılacak THY Euroleague Final-Four'unun biletleri tükendi.

Euroleague'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 17-19 Mayıs 2019'da İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena oynanacak Final Four maçları için bugün genel satışa çıkarılan biletlerin birkaç saat içinde tükendiği belirtildi.

Final-Four'da mücadele edecek takımların belli olmasının ardından satışa sunulmak üzere, bu 4 takım için altı yüzer kişilik bilet ayrıldığı da bildirildi.

Açıklamada ayrıca VIP, seyahat turları ya da internet üzerinden yeniden satışa çıkarılan biletleri satın alarak basketbolseverlerin organizasyonu takip edebileceği hatırlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
THY Euroleague Euroleague Final Four

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