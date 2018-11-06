İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde yapılacak THY Euroleague Final-Four'unun biletleri tükendi.

Euroleague'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 17-19 Mayıs 2019'da İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena oynanacak Final Four maçları için bugün genel satışa çıkarılan biletlerin birkaç saat içinde tükendiği belirtildi.

Final-Four'da mücadele edecek takımların belli olmasının ardından satışa sunulmak üzere, bu 4 takım için altı yüzer kişilik bilet ayrıldığı da bildirildi.

Açıklamada ayrıca VIP, seyahat turları ya da internet üzerinden yeniden satışa çıkarılan biletleri satın alarak basketbolseverlerin organizasyonu takip edebileceği hatırlatıldı.

