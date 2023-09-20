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THY, Galatasaray'ın forma kol sponsoru oldu

20.09.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları, (THY) Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarının "forma kol sponsoru" oldu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket ile Galatasaray Spor Kulübü arasındaki anlaşma kapsamında Galatasaray Futbol Takımı, 2023-2024 sezonunda Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formalarının kol kısmında THY logosu ile mücadele edecek.

Galatasaray, bu akşamki Kopenhag maçı dahil UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında da THY logosunu formasında taşımaya devam edecek.

Ayrıca Galatasaray, sezon boyunca yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini yine THY ile gerçekleştirecek.

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