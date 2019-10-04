THY'nin kadın pilotu Bilge Derin'den müjdeli haber! Yeniden göklerde...

Türk Hava Yolları, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında kanseri yenen kadın pilotlarından Bilge Derin’in ve annesinin zaferle taçlanan mücadelisini sosyal medya hesaplarında ve dergisinde paylaştı. Şu an 33 yaşında olan ve THY’de ikinci pilot olarak görev yapan Bilge Derin’e 2017 yılının eylül ayında meme kanseri teşhisi konuldu. Pilot olmadan önce de hava trafik kontrolörlüğü yapan Derin, hastalığını araştırırken, 55 yaşındaki annesine de aynı teşhisin konulduğu haberini aldı. Hastalığını en yakın arkadaşı dışında kimseyle paylaşmayan Bilge Derin, annesine de üzülmemesi için hastalığını söylemedi. Uçuşlarına ara vermek zorunda kalan Bilge Derin, yaklaşık 5 ay boyunca annesinin tedavisinin de yanında oldu. Kendi ifadesiyle önce düşmanını tanıdı, onu nasıl yeneceğine karşı bilinçlendi.

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GÖKLERE 10 AY SONRA YENİDEN DÖNDÜ

Annesinden gelen güzel sonuçlardan sonra Bilge Derin, geçtiğimiz yıl mart ayında tedaviye başladı. Doğadan ve sosyal yaşantısından kopmayan Bilge Derin, ailesi ve sevdiklerinin desteğini de arkasına alarak hastalığı yendi. 16 kemoterapi ve 33 radyoterapi seansı atlatan Bilge Derin, 10 ay süren mücadelesini zafere dönüştürerek tekrar göklerle buluştu. THY’nin sosyal medya hesabında ve dergisinde yaşadığı süreci 6,5 yıldır THY'de görev yapan Bilge Derin, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında şöyle anlattı: