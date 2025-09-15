SPOR

THY pilotundan 12 Dev Adam’a duygulandıran anons! 'Umut ve gurur yaşattınız'

Berker İşleyen

EUROBASKET 2025 finali karşılaşmasında Almanya’ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı kafilesi Türkiye’ye döndü. 12 Dev Adamı taşıyan uçakta unutulmaz anlar yaşandı. İşte detaylar...

EUROBASKET 2025 finalinde Almanya’ya 88-83 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı kafilesi Türkiye’ye döndü.

Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Letonya’nın başkenti Riga’dan İstanbul’a gelen milli takım kafilesi, uçakta unutulmaz anlar yaşadı.

DUYGUSAL ANONS

THY pilotundan 12 Dev Adam’a duygulandıran anons! Umut ve gurur yaşattınız 1

Milli takım kafilesini taşıyan uçağın pilotu yaptığı anonsla oyuncuları tebrik etti. THY Pilotu yaptığı anonsta, “Finaldeki onurlu mücadelenizle hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz. Bu ülkenin her bir ferdine büyük bir umut ve gurur yaşattınız. Turnuva süresince bize yaşattığınız heyecan için teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Pilotun bu sözleri üzerine yolcular alkışlarla milli basketçilere destek verdi.

Canlı Skor

