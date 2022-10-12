YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. THY uçağı kabin ekibine saldıran yolcu nedeniyle Endonezya'ya acil indi

THY uçağı kabin ekibine saldıran yolcu nedeniyle Endonezya'ya acil indi

12.10.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarhoş olduğu belirlenen, kabin memuruna yumruk ve tekme atan yolcunun Endonezya'daki bir hava yolu şirketinde pilotluk yaptığı belirlendi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Jakarta seferini yapan tarifeli uçağı, olay çıkaran bir yolcunun kendisini uyaran kabin memuruna saldırması nedeniyle Endonezya'nın Medan kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin "TK 56" sefer sayılı "Boeing 777-300" tipi uçağı, dün İstanbul'dan Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya gitmek üzere 2'si bebek toplam 336 yolcusuyla hareket etti.

Sefer sırasında Endonezyalı bir yolcu, davranışlarıyla uçaktakileri rahatsız etti. Yolcuların durumu haber vermesi üzerine kabin ekibi alkollü olduğu öğrenilen ve sorun çıkarmayı sürdüren yolcuyu uyardı.

Bunun üzerine uçuş ekibine saldıran yolcunun parmağını ısırdığı kabin memuruna da yumruk ve tekme atması nedeniyle pilotlar acil iniş kararı aldı.

Uçak, Endonezya'nın Medan kentindeki Uluslararası Kualanamu Havalimanı'na iniş yaptı. Saldırgan yolcu, polis tarafından gözaltına alındı. İlk müdahalesi meslektaşları tarafından yapılan kabin memurunun tedavisine başkent Jakarta'da devam edileceği öğrenildi.

Uçak, daha sonra diğer yolcularıyla Jakarta'ya hareket etti.

- Saldırgan Endonezyalı hava yolunda pilot

Endonezya basınında geniş yer alan haberlerde, uçakta olay çıkaran Muhamad Jhon Jaiz Boudewijn (48) isimli yolcunun Endonezya'da bulunan bir hava yolu şirketinde pilot olarak çalıştığı bilgisine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Işığın Yazdığı Şiir" enstalasyonu ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor"Işığın Yazdığı Şiir" enstalasyonu ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor
Samsun'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'daki füze saldırısına tepki gösterdiSamsun'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'daki füze saldırısına tepki gösterdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun ablası son yolculuğuna uğurlandıEsenler Belediye Başkanı Göksu'nun ablası son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
saldırgan thy yolcu

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:56
İkindi
16:03
Akşam
18:37
Yatsı
19:56
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Binlerce üründeki %50'ye varan indirimlerden faydalanmak için acele edin! İşte indirimdeki bazı ürünler

Binlerce üründeki %50'ye varan indirimlerden faydalanmak için acele edin! İşte indirimdeki bazı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.