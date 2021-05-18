THY uçağına tarihi forma

THY'den yapılan açıklamaya göre, 23 Mayıs tarihine kadar "tarihiforma.com" adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini iletenlerin ismini, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak devasa formada yazacağı bildirildi.

Açıklamada geçen yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda internet üzerinden sanal biniş kartı alan 9 milyon kişinin katılımıyla düzenlenen ve "Tarihi Yolculuk" adıyla gerçekleşen saygı uçuşu hatırlatıldı. Bu yıl hayata geçirilecek olan "Tarihi Forma" projesinin de ses getirecek bir çalışmaya imza atılacağı kaydedildi.

Buna göre 23 Mayıs tarihine kadar tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini ileten herkesin ismi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak olan formaya yazılacak.

