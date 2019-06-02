SPOR

Tiago Lopes: Hiçbir kulüple anlaşma yapmadım

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 02.06.2019 12:04 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Portekizli futbolcu Tiago Lopes, futboldan uzak tatilde.

Tiago Lopes: Hiçbir kulüple anlaşma yapmadım

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor ile geçtiğimiz ay itibari ile sözleşmesi sona eren ve tatilde olan Portekizli futbolcu Lopes, dinlendiğini ve henüz hiç bir takım ile anlaşmadığını söyledi.

Tiago Lopes yaptığı açıklamada, “Kayserispor ile zorlu, yorucu bir sezon geçirdim. Lig sonunda hedefimize ulaştık. Tatlı yorgunluk var ve ben tatil yapıyorum. Bir kaç gün önce Türkiye Süper Liginden bir kulüp ile anlaştığıma dair bir kaç yerde haber gördüm. Bir kaç teklif aldım ama hiç bir kulüple anlaşma yapmadım. Belki önümüzdeki hafta ben ve menajerim gelecek sezon ki kulübümün neresi olacağına karar vereceğiz" dedi.

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildiPentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
Hikmet Karaman final maçındaydıHikmet Karaman final maçındaydı
'Kararı camia verecek''Kararı camia verecek'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstikbal Mobilya Kayserispor Tiago Lopes Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Ozan Kabak'la ilgili bomba iddia

Ozan Kabak'la ilgili bomba iddia

Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi Liverpool!

Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi Liverpool!

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş açıklaması

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş açıklaması

'İnanılmaz bir başarı elde ettik'

'İnanılmaz bir başarı elde ettik'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması

Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

''8-8 bitecek bir maçtı''

''8-8 bitecek bir maçtı''

Tiago Lopes ayağının görüntüsünü paylaştı

Tiago Lopes ayağının görüntüsünü paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tiago Lopes: Hiçbir kulüple anlaşma yapmadım

'Hiçbir kulüple anlaşma yapmadım'

Hikmet Karaman, Liverpool - Tottenham maçındaydı

Hikmet Karaman final maçındaydı

Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Kararı camia verecek

'Kararı camia verecek'

Kayserispor olağanüstü kongre kararı alındı

Kayserispor kongre kararı aldı

Asamoah Gyan Kayserispor'a ikinci kez haciz gönderdi!

Süper Lig ekibine ikinci haciz şoku!

Kayserispor'da Şamil ve Sakıb oynamıyor

Kayserispor'da iki eksik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.