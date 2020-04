Tıbbi cihaz hayat kurtarıyor

Tıbbi cihaz üretimi üzerine faaliyet gösteren Cemil Has Medikal, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) pandemisi ile kendi alanlarında verdikleri savaştan bahsetti. Birçok ülkeden daha verimli çalışan ve hızlı üreten bir sektör olduklarını belirten Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, tıbbi cihaz üretimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tıbbi cihaz üretimi üzerine faaliyet gösteren Cemil Has Medikal, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile kendi alanlarında verdikleri savaştan bahsetti. Birçok ülkeden daha verimli çalışan ve hızlı üreten bir sektör olduklarını belirten Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, “İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, tıbbi cihazların hayatımız için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Maalesef maske, dezenfektan ve koruyucu ekipman gibi ürünlerin, sektör ile ilişkisi olmayan ve işin ehli kişiler tarafından yapılmamasının sonuçları karşısında, sektörümüz bu konuda bazı sıkıntılar yaşamıştır. Ancak şu bilinmelidir ki, şu an sektörümüz bu zor zamanlarda hiç aralık vermeden çalışmakta ve ’nasıl katkı sunabiliriz’in derdine düşmüş durumdadır. Bugün bütün dünya genelinde hatta dev dediğimiz ülkeler de bile tıbbi cihaz ve malzeme sıkıntısı yaşanırken bizim sektörümüzde birçok firma hızlı bir şekilde aksiyon alıp elindeki ürünlerin stoklarını artırma ve yeni ürünler üretme çabasına girmiştir. Bu kadar kısa sürede solunum cihazı üretimi yapılması da çok sevindirici bir gelişmedir. Bu günler geçtiğinde, bizler bu süreçten dersler çıkararak tıbbi cihaz üretimi konusuna hızlı bir şekilde devam etmeliyiz ve ürün çeşitliliğini artırmalıyız” dedi.