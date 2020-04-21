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Tıbbi cihaz hayat kurtarıyor

İZMİR HABERLERİ  | 21.04.2020 10:07 | Son Güncelleme

Tıbbi cihaz üretimi üzerine faaliyet gösteren Cemil Has Medikal, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) pandemisi ile kendi alanlarında verdikleri savaştan bahsetti.

Tıbbi cihaz hayat kurtarıyor

Tıbbi cihaz üretimi üzerine faaliyet gösteren Cemil Has Medikal, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) pandemisi ile kendi alanlarında verdikleri savaştan bahsetti. Birçok ülkeden daha verimli çalışan ve hızlı üreten bir sektör olduklarını belirten Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, tıbbi cihaz üretimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Tıbbi cihaz üretimi üzerine faaliyet gösteren Cemil Has Medikal, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile kendi alanlarında verdikleri savaştan bahsetti. Birçok ülkeden daha verimli çalışan ve hızlı üreten bir sektör olduklarını belirten Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, “İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, tıbbi cihazların hayatımız için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Maalesef maske, dezenfektan ve koruyucu ekipman gibi ürünlerin, sektör ile ilişkisi olmayan ve işin ehli kişiler tarafından yapılmamasının sonuçları karşısında, sektörümüz bu konuda bazı sıkıntılar yaşamıştır. Ancak şu bilinmelidir ki, şu an sektörümüz bu zor zamanlarda hiç aralık vermeden çalışmakta ve ’nasıl katkı sunabiliriz’in derdine düşmüş durumdadır. Bugün bütün dünya genelinde hatta dev dediğimiz ülkeler de bile tıbbi cihaz ve malzeme sıkıntısı yaşanırken bizim sektörümüzde birçok firma hızlı bir şekilde aksiyon alıp elindeki ürünlerin stoklarını artırma ve yeni ürünler üretme çabasına girmiştir. Bu kadar kısa sürede solunum cihazı üretimi yapılması da çok sevindirici bir gelişmedir. Bu günler geçtiğinde, bizler bu süreçten dersler çıkararak tıbbi cihaz üretimi konusuna hızlı bir şekilde devam etmeliyiz ve ürün çeşitliliğini artırmalıyız” dedi.

Covid-19 ile mücadelede ozonun yeri
Ozon cihazı üreticisi olan Cemil Has, bu zorlu süreçte üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını söylerken, “Firma olarak bu zorlu süreçte istihdamımızı koruyarak, medikal ozon cihazı konusunda elimizdeki stokları artırma çabasına girdik. Covid-19 yeni bir virüs olduğu için bütün dünya virüsün tepkilerini tanımaya çalışıyor. Bu süreçte çeşitli denemeler yapılıyor. Ozon cihazı da bağışıklık sistemini güçlendirme ve virüslerle savaş edebilme yeteneği yüksek bir cihaz olduğu için dünya genelinde bu virüs üzerinde de denemeler yapılıyor. Özellikle İtalya ve Çin’den bazı hekimlerin bu konularda paylaşımları oluyor. Olumlu haberler duyuyoruz” ifadelerinde bulundu.

"Sağlık çalışanlarımızın yanındayız"
Cemil Has, ”Büyük fedakârlıklarla çalışan hekimlerimiz ve sağlık personellerimizin destekçisiyiz. Üreticilerimizle, tedarikçilerimizle, teknik servis ekiplerimizle, sahada gezen arkadaşlarımızla hep beraber sağlık çalışanlarımızın ve ülkemizin yanındayız. Onları destekliyor ve teknik olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu anlamda tıbbi cihaz üretiminin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Tıbbi cihaz hayat kurtarır” diye konuştu.

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