Tıbbi Sekreterlik taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Tıbbi Sekreterlik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

Tıbbi Sekreterlik taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Tıbbi Sekreterlik taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Tıbbi Sekreterlik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

TIBBİ SEKRETERLİK TABAN PUANLARI 2022

İşte 2022 ÖSYM Tıbbi Sekreterlik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kontkilavuz19072022.pdf

TIBBİ SEKRETERLİK NE DEMEK?

Tıbbi sekreter, sağlık kuruluşları veya özel muayenehanelerde hastaları kabul etme, kayıtlarını tutma ve genel

ofis işleyişini sağlamakla yükümlü kişilere verilen mesleki unvandır.

TIBBİ SEKRETER NE İŞ YAPAR?

Tıbbi sekreterin mesleki sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

Gelen hasta telefonlarına cevap vermek, mesajları kaydetmek ve doktora iletmek,

Randevu almak için arayan hastalara sigorta ve ödeme bilgisini vermek,

Hastaları muayenehaneye kabul etmek ve kayıtlarını gerçekleştirmek,

Hasta vizite tarihlerini ayarlamak,

Hastalar, muayenehaneden ayrılmadan önce bir sonraki randevu tarihini ayarlamak,

Doldurulması gereken formları hastalara iletmek,

Doktorun takvimini ayarlayarak iş verimliliğini sağlamak,

Yaklaşmakta olan vizite tarihlerini hatırlatmak üzere hastalara telefon açmak,

Laboratuvar sonuçlarını ilgili personele iletmek,

Doktor tarafından dikte edilen hasta öyküsü, ameliyat notu ve tıbbi raporları kayıt altına almak,

Faturalama işlemlerini gerçekleştirmek,

Hasta mahremiyetine sadık kalmak,

Mesleki standartlara, hastane politikalarına ve prosedürlerine bağlı kalmak,

Ofis ekipmanında meydana gelen arıza onarımının yapılmasını sağlamak,

Sarf malzemesi stoğu siparişi gibi çeşitli büro ve idari işlevleri yerine getirmek,

Finansal kayıtları tutmak.

NASIL TIBBİ SEKRETER OLUNUR?

Tıbbi sekreter olmak için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının iki yıllık Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’nden mezun olmak gerekmektedir. Aynı zamanda, meslek liselerinin, Büro Yönetimi ile Sekreterlik ve Tıbbi Sekreterlik bölümlerinden mezun olan kişiler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programına sınavsız geçiş yapabilmektedirler.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM BaşkanI Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız." Açıklamasının ardından 19 Temmuz Pazartesi günü ÖSYM tarafından 2022 YKS kılavuzu yayımlandı.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."



