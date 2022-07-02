Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da partililerle buluştu:

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dünyada yavaşlayan imalatlardan ve üretimlerden, arzın talebi karşılayamamasından dolayı arz kaynaklı bir enflasyon sorunu yaşandığını belirtti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Bakan Muş, ardından AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı şehirlerin başında geldiğini, Milli Mücadele'nin sembol isimlerinden olduğunu ve Türkiye'nin geleceğinde önemli garantör bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin hem mimari hem de altyapı bakımından gelişmiş bir şehir olduğunu ifade eden Muş, şöyle konuştu:

"İlk defa artık Anadolu'da ihracat rakamlarını açıklamak için böyle bir karar aldık ve ilk olarak da Erzurum'dan bunu başlatıyoruz. Haziran ayı içinde Türkiye'nin yaptığı ihracat ve dış ticaret verilerini buradaki ihracatçılar birliğinde açıklayacağız. Bu sebeple buradayız. Dünya değişik, bir daha önce tecrübe etmediği bir süreçten geçiyor. Dünya bir pandemi yaşadı ve bu pandemi sürecinde artan likitideden dolayı şu an bir enflasyon dalgası yaşanıyor. Dünyada yavaşlayan imalatlardan ve üretimlerden, arzın talebi karşılayamamasından dolayı arz kaynaklı bir enflasyon sorunu yaşanıyor. Bütün ülkeler etkileniyor ve özellikle enerji fiyatlarındaki aşırı yükselişler ki bizim ithalatımızdaki önemli bir payı o tutuyor. Haliyle bütün ülkeler, dünya etkileniyor, bundan Türkiye'de etkileniyor."

- "Enflasyonla mücadele için alınan tedbirler netice verecektir"

Bakan Muş, enflasyonla mücadelede yapılan çalışmalara değinerek "Çeşitli adımlar atılıyor, Türkiye'de de atılıyor. Bu enflasyonla mücadele için tedbirler alınıyor ki 'bu fiyat dalgalanmaları, fiyatlardaki bu oynaklıklar kontrol altına alınabilsin' diye. Hem dünyada alınan tedbirler hem de Türkiye'de alınan tedbirler neticesini verecektir. Bu enerji fiyatlarındaki aşırı yükselmeler mutlaka bir noktadan sonra gevşemeye gelecektir. Bu aşırı fiyat yükselmeleri, dünyanın çeşitli dönemlerinde yaşandı, 1970'lerden sonra yaşandı." diye konuştu.

Türkiye olarak sorunun üstesinden gelmek için büyük çaba içerisinde olduklarını belirten Muş, yaşanan sorunların, kendi dönemleriyle mukayese edilmesini istedi.

Bugün Türkiye imalatının, dış ticaret ve ekonomideki hareketliliğinin iyi ve canlı olduğunu aktaran Muş, şunları kaydetti:

"Bunun yanından özellikle fiyatlardaki oynaklıklardan dolayı yaşadığımız bazı çözmek zorunda olduğumuz meseleler var ama dediğim gibi ekonomik canlılık. Türkiye'nin üretme kabiliyeti, yatırım iştahı çok yüksek, bunlar bizi bir noktadan sonra ekonomide kalıcı bir imalat ve üretim gücünü getirecektir. Bu süreçleri en az etkiyle en kısa sürede atlatmak için uğraşıyoruz. Türk ekonomisi dünya ile entegre bir ekonomi. Yani dünyadaki gelişmelerden bağımsız bir ekonomi değil. Bugün dünyada petrol 110 dolar olduğu zaman, herkes aynı fiyata alıyor. Doğal gaz fiyatları bir sene öncesiyle mukayese ettiğiniz zaman 8-10 katına çıkmış vaziyette. Siz de bunu aynı yerden aynı fiyatlara alıyorsunuz."

Muş, MTI, cevher fiyatlarının dünyada aynı seviyelerde işlem gördüğüne dikkati çekerek "Bunu aynı şekilde almaz zorunda kalıyorsunuz ve ister istemez iç piyasada fiyatlardaki yükselmelere sebebiyet veriyor ama atılan adımlar meyvelerini yakın zamanda verecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

